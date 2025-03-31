160 тысяч новобранцев: Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля

В ходе весеннего призыва 2025 года на срочную службу отправят 160 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет – соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Генштабе подчеркнули, что призывники не будут направляться в новые регионы России и зону спецоперации. Электронные повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но и бумажные сохраняют юридическую силу. Что известно о призыве — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого на срочную военную службу будут направлены 160 тысяч россиян.

Новые нормы предусматривают призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет . Кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Президент поручил федеральному правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить проведение призывных мероприятий в полном соответствии с действующими нормами и регламентами.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский пояснил, что призванных на военную службу россиян не будут направлять в Донецкую и Луганскую народную республики, Херсонскую и Запорожскую области.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал он.

В министерстве обороны также заверили, что проведение призывной кампании не связано с ходом специальной военной операции.

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Весной этого года, как и ранее, повестки будут направляться не только в традиционной бумажной форме, но и в электронном виде. Они будут появляться в личных кабинетах пользователей портала «Госуслуги», а для жителей Москвы — на городском онлайн-ресурсе «Мос.ру». Тем не менее в Минобороны напомнили, что бумажные повестки сохраняют свою юридическую силу и остаются обязательными к исполнению .

Отправка призывников со сборных пунктов к месту службы начнется с 10 апреля, служить им предстоит 12 месяцев. По данным Минобороны, треть новобранцев направят в учебные соединения и воинские части, где они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», после чего поступят в войска. Кроме того, министерство планирует продолжить практику формирования научных и спортивных рот.

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Во время осеннего призыва, проходившего с октября по декабрь 2024 года, в Вооруженные силы РФ были призваны 133 тысячи человек. Тогда же в министерстве обороны отметили, что все мероприятия проводились в соответствии с установленными нормами и не касались вопросов специальной военной операции.

По последней оценке ведомства, наиболее организованно осенний призыв прошел в Бурятии, Коми и Крыму, а также в Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Брянской, Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Сахалинской и Челябинской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

С декабря 2024 года штатная численность армии России была увеличена до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн составляют непосредственно военнослужащие. В Кремле это решение объяснили «чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах». Всего с начала специальной военной операции на Украине глава государства несколько раз увеличивал численности армии: соответствующие указы он также подписывал в августе 2022-го и декабре 2023-го.