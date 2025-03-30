«Атака на наш суверенитет»: Венгрия раскритиковала удары по инфраструктуре РФ

Сийярто: Венгрия считает удары по инфраструктуре РФ атаками на свой суверенитет

Венгрия расценивает как атаку на свой суверенитет удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, через которые получает энергоносители, заявил глава МИД республики Петер Сийярто. Он раскритиковал украинских военных за повреждение нефтепровода «Дружба», но поприветствовал договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре. Что говорят о таких атаках в России и мире — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия против

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинское руководство за удары ВСУ по российским трубопроводам, по которым республика получает энергоносители.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», — объяснил министр иностранных дел.

«Проблемой последних месяцев» он назвал атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру. После ударов ВСУ в Венгрии возникали перебои с поставками нефти .

Сийярто поприветствовал взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам инфраструктуры. По его словам, в списке значатся объекты, по которым в Венгрию транспортируют российские нефть и газ.

В 2025 году венгерские власти планируют получить 4,5–5 млн тонн нефти из России, уточнил Петер Сийярто. По «Турецкому потоку» республика ожидает получить 7,5–8 млрд кубометров российского газа.

«Это означает, что мы очень близки к использованию 100% пропускной способности этого газопровода», — добавил глава МИД.

По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил венгерской стороне о предотвращении атаки украинских БПЛА на инфраструктуру «Турецкого потока».

«Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру «Турецкого потока» с территории Украины», — резюмировал министр.

Казахстан выразил озабоченность

В середине февраля украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который на мировые рынки поставляется казахстанская нефть. Казахстан довел до Украины озабоченность атакой на этот объект .

«По первой атаке была доведена озабоченность до украинской стороны», — отметил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

Замглавы МИД республики Алибек Куантыров подтвердил, что власти ведут переговоры с Украиной.

«Мы на связи с украинской стороной, сейчас по этому вопросу идут [переговоры] <…> Что касается украинской стороны — они в курсе», — добавил Куантыров.

Ночью 19 марта, уже после установления взаимного запрета на удары по энергообъектам, ВСУ вновь атаковали КТК.

«Киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», — уточнило Минобороны России.

Удары по ГИС «Суджа»

Среди крупных атакованных Украиной после установления запрета энергетических объектов — газоизмерительная станция «Суджа». ВСУ дважды атаковали ее, в результате чего ГИС фактически перестала существовать .

К нанесению ударам по «Судже» причастны Британия и Франция, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — подчеркнула она.

«Мыслят категориями войны»: что в России говорят об ударе ВСУ по ГИС «Суджа» Несмотря на действующие договоренности об отказе от атак на энергетические объекты, утром... 29 марта 00:12

18 марта президент Владимир Путин поддержал в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российские военные продолжают воздерживаться от таких ударов, несмотря на нарушения со стороны ВСУ, сообщали в Кремле.