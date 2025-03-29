«5:0 в одни ворота»: на Украине оценили итоги переговоров в Эр-Рияде

Владимир Зеленский с принцем Саудом бин Мишаалем, заместителем правителя региона Мекка в Саудовской Аравии (в центре справа) и министром торговли Саудовской Аравии Маджидом бин Абдуллой аль-Касаби в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 10 марта 2025 года

На Украине заявили, что представители Киева и Вашингтона «проиграли всухую» на прошедших в Эр-Рияде переговорах. По словам экс-замглавы МИД республики Константина Елисеева, Украина не смогла добиться приемлемых условий для своей страны. Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон передал Киеву новый проект сделки по недрам, который гораздо шире предыдущего варианта. The Telegraph отметила, что таким образом Дональд Трамп фактически «приставил к голове Владимира Зеленского пистолет». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Представители США и Украины «проиграли всухую» на прошедших в Эр-Рияде переговорах, заявил в эфире радио «НВ» бывший заместитель министра иностранных дел республики Константин Елисеев.

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — отметил политик.

По словам Елисеева, Украина не смогла в результате переговоров с представителями США добиться приемлемых условий для своей страны.

Чем закончились переговоры?

Об итогах российско-американских консультаций в Саудовской Аравии стало известно 25 марта. В Белом доме сообщили, что на встрече стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море, а также разработать меры по реализации соглашения президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина о запрете ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

Вашингтон пообещал оказать содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платежным системам для проведения таких операций.

США и Россия также поприветствовали участие третьих стран, готовых содействовать реализации соглашений в энергетической и морской сферах, и заявили, что продолжат работу над достижением прочного и устойчивого мира.

При этом после украинско-американских переговоров министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон передал Киеву новый проект сделки по недрам, который гораздо шире предыдущего варианта. На Украине этим сразу возмутились, выразив надежду, что это «не финальный документ».

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«Текст, который я видел, это прям ужас. Все 18 разделов... это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу», — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По данным The Financial Times, США настаивают на заключении нового масштабного соглашения о контроле над важнейшими минеральными и энергетическими активами Украины на куда более жестких условиях, чем раньше, при этом не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен.

Газета The Telegraph отметила, что таким образом Дональд Трамп фактически «приставил к голове [президента Украины] Владимира Зеленского пистолет».

Россия готовится к наступлению?

Одновременно с этим украинское издание «Страна.ua» заявило, что после переговоров президент РФ Владимир Путин «ужесточил свою риторику». В частности, 28 марта на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» российский лидер призвал ввести «внешнее управление» Украиной под эгидой ООН. Кроме этого, Путин выразил уверенность, что российские вооруженные силы «добьют» ВСУ.

«Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день», — добавил он.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению на разных направлениях якобы для того, чтобы «затянуть переговоры».

С такой оценкой согласны украинские военные и правительственные аналитики, передает агентство Associated Press. По словам его источников, РФ якобы собирается провести весной «многоцелевое» наступление по линии фронта протяженностью 1000 км, что усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами.

При этом Путин не раз повторял, что Россия готова сесть за стол переговоров, однако «есть вопросы, которые требуют особого внимания». В Кремле также заявляли, что российский лидер при необходимости может провести их с Владимиром Зеленским.

«Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Украинский президент 27 марта заявил, что не боится «никакого формата переговоров». Однако на следующий день передумал, отметив, что отказывается вести прямые переговоры с президентом РФ.