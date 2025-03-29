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На Украине подвели мрачный итог по переговорам в Саудовской Аравии

Экс-посол Елисеев: Украина и США всухую проиграли на переговорах
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Представители США и Украины «проиграли всухую» на прошедших в Саудовской Аравии переговорах. Об этом бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев в эфире радио «НВ».

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание на то, что Украина не смогла в результате переговоров с представителями США добиться приемлемых условий для своей страны.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что возобновление Черноморской инициативы, которое прорабатывают Россия и США, может привести к получению Украиной западного вооружения под прикрытием зерновозов.

Ранее 25 марта Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.

Ранее на Западе заявили о победе России после переговоров с США по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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