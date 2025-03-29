От «российской агрессии» и «китайской экспансии»: Трамп пообещал защитить Гренландию

Дональд Трамп пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии» и «китайской экспансии». Ролик с такими заявлениями глава Белого дома опубликовал на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на остров. Вэнс ранее заявил, что Вашингтон в перспективе намерен расширить свое военное присутствие в районе Гренландии, так как это якобы уже делают Россия и Китай. Владимир Путин при этом отмечал серьезность Трампа в отношении острова, однако заявлял, что принадлежность Гренландии касается только Дании и США.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial ролик, в котором пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии» и «китайской экспансии».

В видео говорится, что США обеспечивали безопасность Гренландии в прошлом веке — во время Второй мировой войны — и готовы сделать это сейчас в свете новых угроз.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. <...> Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии»,

— утверждается в ролике.

Газета Bild отметила, что видео демонстрирует серьезность намерений американского президента. Издание уточнило, что слова Трампа можно трактовать как стремление США заполучить Гренландию и что ради этой цели глава Белого дома пойдет на все.

Визит Вэнса в Гренландию

Видео было опубликовано на фоне визита в Гренландию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который побывал на американской военной базе Питуффик. На пресс-конференции он заявил, что что «народ Гренландии будет иметь право на самоопределение», а также подчеркнул, что США надеются на выбор жителями острова «партнерства» с Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты — «единственная страна в мире, которая уважает их суверенитет и гарантирует их безопасность».

Также Вэнс отметил, что Вашингтон намерен в перспективе расширить свое военное, в том числе военно-морское, присутствие в районе Гренландии, но у США нет планов уже сейчас начинать действовать . Американский чиновник назвал этот шаг необходимым, так как Россия и Китай якобы наращивают военное присутствие в регионе. По словам вице-президента США, Вашингтон не может «игнорировать притязания мощных государств по мере того, как растут их амбиции» .

Визит Вэнса при этом был сокращен по сравнению с ранними планами, которые предполагали, что делегация США посетит национальные гонки на собачьих упряжках Avannaata Qimussersu, а также встретится с гренландцами, чтобы «отпраздновать гренландскую культуру и единство». По данным издания Axios, изначальные планы вице-президента застали правительства Дании и Гренландии врасплох.

«Гренландские чиновники выразили тревогу, поскольку запланированный визит пришелся на период коалиционных переговоров и был расценен как вмешательство во внутреннюю политику. Правительство Дании также выразило обеспокоенность», — говорилось в публикации.

Изменения планов датские и гренландские власти восприняли как ответ на их недовольство и расценили как позитивный шаг со стороны США, сообщил источник Axios. При этом американский чиновник сообщил изданию, что вызваны они были скорее логистикой, учитывая сложность планирования визита высокого уровня в сжатые сроки. Однако он признал, что в Белом доме знали о негативной реакции в Гренландии, когда решили сократить маршрут визита вице-президента.

Позиция России

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности. По его словам, жителей острова нужно убедить в том, что присоединение к США — хорошая идея.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что глава Белого дома настроен всерьез.

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«Это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — рассказал Путин.

Он добавил, что эти планы имеют давние исторические корни, и очевидно, что США будут в дальнейшем систематически продвигать свои интересы в Арктике.

По словам президента РФ, Гренландия и ее принадлежность — это вопрос Дании и США. При этом Москву больше беспокоит то, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север «как плацдарм возможных конфликтов».

«Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — подчеркнул российский лидер.

Путин также пояснил, что Россия готова работать с другими странами в этом направлении, однако западные государства взяли курс на конфронтацию.