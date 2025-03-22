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Политика

Над территорией России перехватили 47 беспилотников. Военная операция, день 1123-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1123-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь силы ПВО перехватили над территорией России 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. При ударе беспилотника по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ. США не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:12

В Самарской области украинский беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие в Чапаевске, но был уничтожен силами ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Повреждений и пострадавших нет.

09:04

В Горловке (ДНР) в результате артобстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница, сообщает глава города Иван Приходько. Кроме того, украинский беспилотник атаковал бригаду скорой медицинской помощи в микрорайоне «Строитель», обошлось без пострадавших.

08:53

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона группировки «Север» в белгородском приграничье. Видео предоставлено Минобороны РФ.

08:44

Власти Украины согласились провести выборы президента страны, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — подчеркнул Уиткофф.

08:40

Для США центральным вопросом конфликта на Украине является статус регионов, которые вошли в состав России, заявил специальный посланник президента Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал Уиткофф.

08:29

США не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны», — отметил он.

08:20

Бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

08:11

⚡️ В Ростове-на-Дону два человека пострадали при ударе беспилотника по многоквартирному дому, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Удар пришелся по дому №49/1 по улице Горсоветской, повреждения получили фасад и шесть квартир. Погибших нет, двое раненых госпитализированы.

08:05

За ночь над территорией России дежурные силы ПВО перехватили 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
12 беспилотников сбиты над Воронежской областью, 11 – над Белгородской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской областью, три – над Астраханской областью, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Кроме того, семь дронов уничтожено над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1123-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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