В Самарской области украинский беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие в Чапаевске, но был уничтожен силами ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Повреждений и пострадавших нет.
❗ В Горловке (ДНР) в результате артобстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница, сообщает глава города Иван Приходько. Кроме того, украинский беспилотник атаковал бригаду скорой медицинской помощи в микрорайоне «Строитель», обошлось без пострадавших.
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона группировки «Север» в белгородском приграничье. Видео предоставлено Минобороны РФ.
Власти Украины согласились провести выборы президента страны, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — подчеркнул Уиткофф.
Для США центральным вопросом конфликта на Украине является статус регионов, которые вошли в состав России, заявил специальный посланник президента Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал Уиткофф.
США не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны», — отметил он.
Бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
⚡️ В Ростове-на-Дону два человека пострадали при ударе беспилотника по многоквартирному дому, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Удар пришелся по дому №49/1 по улице Горсоветской, повреждения получили фасад и шесть квартир. Погибших нет, двое раненых госпитализированы.
За ночь над территорией России дежурные силы ПВО перехватили 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
12 беспилотников сбиты над Воронежской областью, 11 – над Белгородской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской областью, три – над Астраханской областью, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Кроме того, семь дронов уничтожено над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря.