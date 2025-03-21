«Скоро добьемся»: Трамп заявил, что Россия и Украина наметили очертания мирного соглашения

По словам президента США Дональда Трампа, Россия и Украина близки к полному прекращению огня. Более того, получилось наметить очертания итогового мирового соглашения, в том числе поднимался вопрос о разделе украинской территории. Трамп утверждает, что в некоторых местах зоны проведения СВО боевые действия уже приостановлены, стороны соблюдают условия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина в ближайшее время могут добиться полного прекращения огня. По его словам, страны даже наметили очертания мирного соглашения. Он сообщил об этом во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня [на Украине], а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент», — подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что в некоторых местах огонь уже прекращен, обе стороны соблюдают договоренности. Трамп отметил, что после контактов с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским у них получилось наладить «границы соглашения». Также в своей речи американский президент намекнул, скорее всего, на его перепалку с Зеленским и на сделку о редкоземельных металлах:

«Я использую выражение «у некоторых карт на руках нет». Я использовал это выражение примерно полторы недели тому назад. Кто-то, у кого не было карт, торговался. И теперь он, как мне кажется, говорит, что готов. Думаю, у нас <...> будет большая сделка».

Трамп заявил, что НАТО должно справедливо относиться к США, потому что без них альянс будет уже не тем. Он также обвинил экс-президента Джо Байдена в выделении $350 млрд на «войну, которая никогда не должна была начаться».

Трамп ослабляет Украину

Business Insider пишет, что США втягивают Украину в переговоры и предлагают стране «неидеальные условия». По данным издания, без западной помощи Киев потерял бы больше территорий, однако партнеры часто ставили Украину в затруднительное положение и на поле боя, и за столом переговоров, а сейчас это стало особенно заметно.

Американская администрация якобы значительно ослабляет позиции Киева, они прекратили передачу военной помощи и вынуждают страну подписать соглашение о редкоземельных металлах, хотя прошлая администрация шла на большие уступки и в отношении территорий, и в отношении членства в НАТО. США также фактически отстранили украинские власти и их европейских партнеров от участия в обсуждении мирового соглашения.

Европейские страны надеются урегулировать конфликт «миром через силу». Россия же требует существенных уступок. Business Insider считает, что Украине, возможно, придется согласиться на невыгодную сделку, особенно если Трамп захочет завершить конфликт быстрее. При этом Киеву сложно планировать свои действия на поле боя, так как союзники постоянно задерживают или откладывают передачу военной помощи, в результате чего Украина, даже получив заветное оружие, уже не может добиться превосходства, а «просто догоняет». Business Insider заключил, что Россия, скорее всего, имеет преимущество на переговорах.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник сообщили, что Трамп заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Россией, в связи с чем он может снять санкции:

«Мне сообщил чиновник, что главным стремлением Трампа было снятие текущих экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным, чтобы превратить Крым в крупный международный курорт».

Во время встречи с журналистами Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он вводить новые антироссийские санкции, поскольку «Россия продолжает атаковать Украину».

Украинский список объектов

Во время пресс-конференции с чешским президентом Зеленский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров примет участие в переговорах Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта.

«Команда будет на достаточно высоком уровне, это техническо-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны, и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер не смог ответить на вопрос, чем закончится встреча, но пожелал завершить ее результатом, который приведет к полному прекращению огня. Зеленский также заявил, что во время переговоров украинская сторона передаст американским коллегам перечень украинских энергетических объектов, которые будут исключены из возможных целей для ударов в рамках 30-дневного перемирия.