В Британии сообщили, что ЕС исключит компании ряда стран из использования €150 млрд на оборону

FT: ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на €150 млрд

Европейский союз планирует исключить компании из США, Великобритании и Турции из использования выделяемых на оборону €150 млрд, пока эти страны не подпишут оборонные пакты с Брюсселем. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, фонд, средства которого будут направлены на приобретение вооружений, будет открыт только для оборонных компаний стран Евросоюза и третьих стран, подписавших оборонные соглашения с блоком.

«Если третьи страны, такие как Соединенные Штаты, Британия и Турция, захотят принять участие в инициативе, им нужно будет подписать с Евросоюзом соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности», — отмечает Financial Times.

Газета подчеркивает, что исключение из инициативы Турции и Британии будет проблематичным для крупных оборонных компаний Европы, имеющих тесные связи с производителями или поставщиками на этих рынках.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов для производства средств противовоздушной обороны в странах Евросоюза и оружия для Украины.

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.