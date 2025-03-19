Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии сообщили, что ЕС исключит компании ряда стран из использования €150 млрд на оборону

FT: ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на €150 млрд
close
Global Look Press

Европейский союз планирует исключить компании из США, Великобритании и Турции из использования выделяемых на оборону €150 млрд, пока эти страны не подпишут оборонные пакты с Брюсселем. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, фонд, средства которого будут направлены на приобретение вооружений, будет открыт только для оборонных компаний стран Евросоюза и третьих стран, подписавших оборонные соглашения с блоком.

«Если третьи страны, такие как Соединенные Штаты, Британия и Турция, захотят принять участие в инициативе, им нужно будет подписать с Евросоюзом соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности», — отмечает Financial Times.

Газета подчеркивает, что исключение из инициативы Турции и Британии будет проблематичным для крупных оборонных компаний Европы, имеющих тесные связи с производителями или поставщиками на этих рынках.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов для производства средств противовоздушной обороны в странах Евросоюза и оружия для Украины.

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами