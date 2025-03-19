«Позитивно, откровенно, содержательно». О чем говорили Трамп и Зеленский

Зеленский поддержал предложение об отказе от ударов по энергообъектам

19 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политики согласовали частичное прекращение огня по объектам энергетики. Кроме того, Трамп предложил помочь в управлении электрическими и ядерными станциями, переведя их в американскую собственность. Зеленский в свою очередь запросил дополнительные системы ПВО, в том числе Patriot.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились по телефону. Разговор длился около часа.

Украинский лидер назвал состоявшийся диалог «позитивным», «откровенным» и «очень содержательным».

Зеленский также анонсировал скорую встречу переговорных команд Украины и США в Саудовской Аравии. Она состоится уже в «ближайшие дни». Стороны постараются «разрешить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня».

Зеленский выразил надежду, что прочный мир может быть достигнут в этом году.

«Одним из первых шагов к полному окончанию войны могло бы стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — говорится в посте Зеленского в Telegram-канале.

Кроме того, Киев принял предложение американской стороны о безоговорочном прекращении огня на линии соприкосновения. Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского передал, что лидеры согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море.

«Трамп рассказал, о чем говорили с [Владимиром] Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных», – раскрыл собеседник канала содержание беседы.

«Очень хороший разговор»

Трамп в свою очередь назвал разговор с Зеленским «очень хорошим». Большая часть беседы, по его словам, была посвящена вчерашнему телефонному разговору с президентом Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».

«Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал президент США в Truth Social.

Как сообщила чуть позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций.

«Президент Трамп также обсудил [с президентом Зеленским] украинскую энергетику и атомные станции. Он отметил, что США с их опытом в электроэнергетике могли бы помочь Украине в управлении этими станциями. Если бы эти станции были в американской собственности, это стало бы для них лучшей защитой» – заявила Левитт.

Она отметила, что Вашингтон продолжит передавать Киеву разведывательную информацию.

Левитт также рассказала, что Зеленский запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot.

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — сообщила она на брифинге, добавив, что Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.

США сейчас фокусируются на долгосрочном мирном соглашении, но не отказывается от подписания сделки по минеральным ресурсам, указали в Белом доме.

Беседа с Путиным

Днем ранее, 18 марта, состоялся второй официальный телефонный разговор Путина и Трампа с момента инаугурации последнего. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные.

В Кремле заявили, что «лидеры продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины». Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Также российский лидер выразил готовность начать переговоры о реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

«Урегулирование конфликта началось». Как прошли переговоры Путина и Трампа Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный... 18 марта 23:42

Белый дом в свою очередь отметил, что «оба лидера подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией».

«Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим объектам. Мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной», – сообщил Трамп в соцсетях.