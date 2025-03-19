«В панике никто не бегает»: жительница Стамбула — об обвале турецкой лиры

Магазины еще не отреагировали на рекордное падение курса турецкой лиры, которое случилось на фоне задержания соперника президента Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Турции, россиянка Дарья.

«Пока магазины не отреагировали на изменение валютного курса. Остались прошлые запасы, плюс в принципе в стоимость часто уже заложены подобные риски. Сегодня в среднем цены на мясо – 600 лир за говядину для тушения, 800 – антрекот, молоко в пределах 40-50 лир, яйца – 80-100 за десяток, помидоры – от 80 до 160 лир за кило. Но в Турции очень дорогие импортные товары, особенно техника. Поэтому первым делом последует подорожания на эту категорию товаров. Насколько сильно это ударит по кошельку, станет понятно в ближайшие недели» – сказала она.

Дарья отметила, что жители Турции уже привыкли к постоянному падению национальной валюты, поэтому паники нет.

«Все психологические барьеры уже просто сорваны, ценность лиры не ощущается в принципе. Поэтому нельзя сказать, что лира приводит в ужас, в панике никто по магазинам не бегает. В прошлом году, например, курс был 25. А к концу этого года турецкие экономисты прогнозируют до 45 за доллар. Однако с начала этого года цены стабилизировались, а в некоторых магазинчиках даже начали появляться ценники. Из-за волатильности курса их убрали, в них просто нет смысла. В сетевых крупных магазинах их меняют минимум раз в неделю. Бывает, что стоимость продуктов и снижается, то есть не всегда все плохо», – пояснила она.

19 марта турецкая лира обновила минимум на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас за один американский доллар дают 41 турецкую лиру. Кроме того, котировки стамбульской биржи рухнули на 7%.

По данным Telegram-канала Baza, сейчас власти Турции готовятся к массовым протестам из-за ареста Имамоглу. По данным канала, заблокированы все ключевые соцсети и закрыты станции метро возле полицейского управления в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что в феврале американский доллар впервые достиг 36 лир.