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Макрон высказался об отправке Киеву дополнительных истребителей Mirage

Макрон допустил, что Киеву поставят дополнительные Mirage 2000 из третьих стран
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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Об этом пишет Le Parisien.

Политик не исключил этого шага на фоне заявления ВСУ об использовании Mirage 2000 для успешного перехвата ракеты в небе над Украиной.

«[Поставки могут осуществляться] из третьих стран, где [эти истребители] используются», — сказал французский лидер.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Украинская армия получила первые истребители французского производства Mirage 2000 в феврале, сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьян Лекорню. Как писала La Tribune, Киеву были переданы самолеты, вооруженные ракетами класса «воздух-воздух» Mica компании MBDA и крылатыми ракетами Scalp, а также управляемыми бомбами AASM Hammer. В Москве тогда назвали поставки «примером бесплатной утилизации». 7 марта ВСУ впервые использовали Mirage при отражении атаки.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, являются ли Mirage хламом для ВСУ или угрозой России.

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