Второй за два месяца: хуситы атаковали еще один авианосец ВМС США

Йеменские хуситы атаковали авианосец ВМС США «Гарри Трумэн». Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, удар с помощью крылатых ракет и БПЛА был нанесен, чтобы сорвать готовящуюся воздушную атаку американских сил. Это уже второй авианосец США за два месяца, который подвергается ударам хуситов. Ранее они атаковали авианосец «Авраам Линкольн». В Пентагоне эту информацию не подтверждали, однако чуть больше чем через неделю после удара решили вывести корабль с Ближнего Востока.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что с помощью крылатых ракет и БПЛА атаковали американский авианосец »Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). Об этом сообщает РИА Новости. Как передает ТАСС, авианосец 14 декабря прибыл на Ближний Восток в составе ударной группы ВМС США.

«Йеменские военно-морские силы, ракетные войска и войска беспилотных систем провели совместную операцию, в ходе которой американский авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет», — рассказал представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, в момент совершения йеменской операции американские силы готовили крупную воздушную атаку на Йемен.

«Операция успешно достигла своих целей, и готовившаяся американская воздушная атака на нашу страну была сорвана»,

— добавил Сариа.

Министерство обороны США на данный момент никак не прокомментировало заявление движения «Ансар Аллах».

Кроме этого, как передает принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah, войска йеменских вооруженных сил атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и расположенную в районе Иерусалима электростанцию. Удар по воздушной гавани был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2», электростанцию хуситы атаковали с помощью баллистической ракеты «Зульфикар». Яхья Сариа отметил, что оба снаряда достигли своих целей.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала только об одной ракете, выпущенной со стороны Йемена. По данным ЦАХАЛ, она была перехвачена до того, как пересекла границу с Израилем.

Атака на авианосец «Авраам Линкольн»

Хуситы уже не первый раз атакуют авианосец ВМС США. 12 ноября движение «Ансар Аллах» также заявляло, что нанесло удар по американскому кораблю «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) в Аравийском море. Как сообщил тогда Яхья Сариа, ВМС США готовились к нападению на регионы Йемена, однако восьмичасовая операция с использованием беспилотников и крылатых ракет «прошла успешно» и сорвала его. Кроме авианосца, хуситы также атаковали два американских эсминца.

Сариа уточнил, что атаки на американские военные корабли в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана и сектора Газа.

«Агрессия против Йемена, которую начали американские военные корабли в рамках совместных американо-британских оборонительных действий израильского противника, только усилит решимость йеменских вооруженных сил отстаивать свои законные права на защиту, противостояние и нанесение ударов по любым враждебным угрозам в Красном и Аравийском морях, а также в любом другом регионе», — заявил он.

На следующий день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге подтвердил информацию о том, что йеменские хуситы атаковали два эсминца ВМС США.

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«Силы Центрального командования армии США успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, которых успешно перехватили. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — подчеркнул Райдер.

При этом он никак не прокомментировал заявление движения об атаке на авианосец «Авраам Линкольн». Однако 19 ноября стало известно, что Пентагон вывел корабль с Ближнего Востока. Причина такого решения не разглашалась, но в минобороны США подчеркнули, что у авианосца достаточно возможностей для реагирования на различные угрозы и непредвиденные обстоятельства.