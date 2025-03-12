В Крыму прокомментировали заявления США и Украины в Эр-Рияде

Шеремет заявил, что Россия не позволит обмануть себя по ситуации на Украине

Россия не позволит обмануть себя в ситуации по Украине. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — заявил Шеремет.

Депутат напомнил, что буквально за несколько часов до начала переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии Вооруженные силы Украины устроили один из самых массированных налетов дронов по российским регионам.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, участники встречи обсудят введение режима прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал переговоры с Путиным.