Над Россией сбили 337 беспилотников. Военная операция, день 1112-й

ВС РФ перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации, заявил The Washington Post военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams, сообщает Business Insider.
Представители США и Украины планируют 11 марта встретиться в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Чего ожидать от предстоящих переговоров — в материале «Газеты.Ru».
❗️ Уголовное дело о теракте возбуждено после массированных атак московского региона беспилотниками, сообщили в СК.
В подмосковном Раменском после падения обломков БПЛА за медпомощью обратились пять человек, сообщает губернатор.
10 самолетов ушли на запасные аэродромы, восемь рейсов задерживаются из-за введения ограничений на работу Домодедово, сообщает аэропорт.
❗️ В подмосковном Видном от обломков БПЛА пострадали шестеро человек, включая 4-летнего ребенка — губернатор
Два дома повреждены в Раменском городском округе после атаки беспилотников, 13 человек из поврежденных квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации округа.
Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших нет, сообщил глава городского округа.
❗️ Отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву — мэр столицы Сергей Собянин
Житель Владимира ранен на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области из-за падения БПЛА, осколками задеты четыре автомобиля, сообщил губернатор Артамонов.
Обломки сбитого беспилотника упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец во Владимирской области, есть повреждения, сообщил губернатор региона Авдеев.
Киев не первый раз направил БПЛА на Москву в день визита высокопоставленной делегации, на этот раз генсека ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На данный момент сбиты 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
🔴 Один человек ранен в Липецкой области во время массированного налета дронов, повреждены четыре машины, сообщил губернатор.
⚡️ Средства ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА — 126 — было уничтожено над Курской областью. Над Подмосковьем сбили 91 дрон, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской. Еще 22 БПЛА сбиты над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть дронов уничтожены над Воронежской областью, еще три — над Нижегородской.
❗️ Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти — РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах
В Москву собирается приехать спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.
Изменившаяся при Дональде Трампе политика США по отношению к Украине «шокировала европейцев», которые осознают необходимость финансирования помощи Киеву, на этом фоне в ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы, пишет Reuters.
США выступают против того, чтобы в заявлении стран G7 присутствовали формулировки, способные помешать попыткам Вашингтона усадить Россию и Украину за стол переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.