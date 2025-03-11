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Политика

Над Россией сбили 337 беспилотников. Военная операция, день 1112-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1112-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 337 беспилотников над регионами России, из них 73 — над Москвой. В Московской области в результате атаки БПЛА возник пожар на территории компании «Мираторг». Госсекретарь США Марко Рубио призвал страны G7 отказаться от «антагонистического языка» ради переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Европе на фоне изменившейся политики Трампа вырос интерес к конфискации российских активов, сообщило Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:22

ВС РФ перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации, заявил The Washington Post военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

10:13

Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams, сообщает Business Insider.

10:05

Представители США и Украины планируют 11 марта встретиться в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Чего ожидать от предстоящих переговоров — в материале «Газеты.Ru».

9:54

Возникший после атаки БПЛА пожар на парковке «Мираторг» в Подмосковье потушен — ТАСС

9:48

❗️ Уголовное дело о теракте возбуждено после массированных атак московского региона беспилотниками, сообщили в СК.

9:42

В подмосковном Раменском после падения обломков БПЛА за медпомощью обратились пять человек, сообщает губернатор.

9:36

10 самолетов ушли на запасные аэродромы, восемь рейсов задерживаются из-за введения ограничений на работу Домодедово, сообщает аэропорт.

9:31

❗️ В подмосковном Видном от обломков БПЛА пострадали шестеро человек, включая 4-летнего ребенка — губернатор

9:23

Два дома повреждены в Раменском городском округе после атаки беспилотников, 13 человек из поврежденных квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации округа.

9:15

9:12

Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших нет, сообщил глава городского округа.

9:05

❗️ Отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву — мэр столицы Сергей Собянин

9:01

Житель Владимира ранен на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области из-за падения БПЛА, осколками задеты четыре автомобиля, сообщил губернатор Артамонов.

8:54

Обломки сбитого беспилотника упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец во Владимирской области, есть повреждения, сообщил губернатор региона Авдеев.

8:49

❗️ Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Москвой — Собянин

8:45

Киев не первый раз направил БПЛА на Москву в день визита высокопоставленной делегации, на этот раз генсека ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8:39

На данный момент сбиты 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

8:33

🔴 Один человек ранен в Липецкой области во время массированного налета дронов, повреждены четыре машины, сообщил губернатор.

8:30

⚡️ Средства ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА — 126 — было уничтожено над Курской областью. Над Подмосковьем сбили 91 дрон, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской. Еще 22 БПЛА сбиты над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть дронов уничтожены над Воронежской областью, еще три — над Нижегородской.

8:24

❗️ Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти — РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах

8:19

В Москву собирается приехать спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.

8:16

Изменившаяся при Дональде Трампе политика США по отношению к Украине «шокировала европейцев», которые осознают необходимость финансирования помощи Киеву, на этом фоне в ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы, пишет Reuters.

8:09

США выступают против того, чтобы в заявлении стран G7 присутствовали формулировки, способные помешать попыткам Вашингтона усадить Россию и Украину за стол переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

8:05

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1112-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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