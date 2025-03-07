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Политика

ВСУ атаковали Россию 39 беспилотниками. Военная операция, день 1108-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1108-й день
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Константин Михальчевский/РИА Новости
В течение минувшей ночи системы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников. Больше всего — 14 и 12 аппаратов — сбили над Крымом и акваторией Черного моря. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетической и газовой инфраструктуры страны. Взрывы прогремели в Тернополе, в Полтавской и Винницкой областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:00

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после слов Макрона о ядерном оружии назвал подобные дискуссии «размыванием норм».

«Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу... Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм», — объяснил руководитель агентства.

08:57

08:51

Критический промышленный объект получил повреждения в Тернопольской области, заявил глава региональной военной администрации Вячеслав Негода. Жителей предупредили о возможных ограничениях в подаче газа.

08:39

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», — отметил он.

08:26

Володин назвал «путем к большой трагедии» заявления Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия.

08:22

Более 10 взрывов произошло в Миргороде, сообщило украинское издание «Инсайдер».

08:18

❗️ Макрону, Стармеру, Туску и Зеленскому нужна война на Украине, чтобы сохранить личную власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

08:16

Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

08:14

08:13

Взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, в Ивано-Франковской, Полтавской и Винницкой областях, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

08:07

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на объекты энергетической и газовой инфраструктуры страны.

08:05

⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь беспилотников — над территорией Курской области, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1108-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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