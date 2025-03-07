ВСУ атаковали Россию 39 беспилотниками. Военная операция, день 1108-й

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после слов Макрона о ядерном оружии назвал подобные дискуссии «размыванием норм».
«Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу... Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм», — объяснил руководитель агентства.
Критический промышленный объект получил повреждения в Тернопольской области, заявил глава региональной военной администрации Вячеслав Негода. Жителей предупредили о возможных ограничениях в подаче газа.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», — отметил он.
Володин назвал «путем к большой трагедии» заявления Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия.
❗️ Макрону, Стармеру, Туску и Зеленскому нужна война на Украине, чтобы сохранить личную власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, в Ивано-Франковской, Полтавской и Винницкой областях, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на объекты энергетической и газовой инфраструктуры страны.
⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь беспилотников — над территорией Курской области, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.