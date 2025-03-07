ВСУ атаковали Россию 39 беспилотниками. Военная операция, день 1108-й

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», — отметил он.