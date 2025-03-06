«Откровенно враждебный»: в России отвергли план Европы по размещению войск на Украине

В России не видят возможности компромиссного решения по вопросу размещения на Украине западных «миротворцев», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, дискуссии на эту тему носят откровенно враждебный по отношению к нашей стране характер, что совершенно не скрывается их участниками. Речь идет, прежде всего, о продвигаемых Францией и Великобританией планах по отправке на Украину воинских контингентов. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, на следующей неделе в Париже должно состояться совещание начальников штабов стран, «готовых гарантировать будущий мир на Украине».

Россия не видит возможности компромисса по вопросу размещения иностранных «миротворцев» на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

«Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо»,

— сказал Лавров (цитата по РИА Новости)

Так министр иностранных дел России прокомментировал вчерашнее обращение по телевидению президента Франции Эммануэля Макрона.

«Макрон, как я понимаю, вчера в своем таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины», — отметил Лавров.

На ту же тему высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия прекрасно понимает, что «под словами западных лидеров о временном прекращении огня на Украине скрывается желание передышки, перевооружения для продолжения боев с новой силой».

Кроме того, широко обсуждаемый европейский план перемирия на Украине не был как-либо официально представлен или передан для ознакомления. «Мы о нем знаем только из СМИ», — сказала Захарова.

Чего хотят Франция и Британия

План мирного урегулирования конфликта на Украине, «альтернативный» предполагаемому проекту президента США Дональда Трампа, был разработан президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. О нем Макрон рассказал в интервью газете Le Figaro 3 марта.

Необходимость его создания французский лидер объяснил тем, что в случае достижения договоренности между Россией и США Москва якобы «в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации» (демилитаризация и денацификация Украины — находятся в списке официальных целей СВО. — «Газета.Ru»).

В качестве первого шага Париж и Лондон предлагают объявить перемирие «в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине сроком на месяц». На наземные боестолкновения — основные в этом конфликте — перемирие не распространяется, так как, по мнению Макрона, его соблюдение невозможно будет контролировать из-за крайне протяженной линии фронта, которая «равна расстоянию от Парижа до Будапешта».

На втором этапе предполагается ввести на Украину миротворческий контингент из воинских подразделений европейских стран. Они не будут стоять вдоль линии фронта, но разместятся в ключевых городах и на важных инфраструктурных объектах (электростанциях и т.д.). Их участие в боестолкновениях не планируется.

«Они не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на передовую, а, наоборот, будут там после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение», — вновь заявил об этом Макрон в своем телеобращении к гражданам Франции 5 марта.

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Президент Франции также рассказал о главной политической цели этих предложений.

План должен создать условия, при которых европейцы «смогут войти в игру, где Трамп и Путин охотно остались бы один на один», уточнил Макрон.

Схожие предложения 4 марта выдвинул и президент Украины Владимир Зеленский. В публикации в соцсети Х он написал, что «первыми этапами [мирного процесса] могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое».

«Небесный щит»

Британская газета The Guardian, кроме того, сообщила о существовании плана под названием «Небесный щит» (Sky Shield) для защиты неба Западной Украины и Киева от воздушных атак со стороны России. Для этого предполагается задействовать европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей — «не провоцируя при этом более масштабный конфликт с Москвой».

«Sky Shield, как утверждают его сторонники, будет представлять собой возглавляемую Европой зону противовоздушной обороны, работающую отдельно от НАТО (…). Возможно, она будет работать в рамках «перемирия в небе», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе», — говорится в публикации.

Согласование с США

Власти Великобритании намерены представить Соединенным Штатам свои предложения о мире на Украине, 5 марта сообщила газета Financial Times (FT). В публикации отмечалось, что визит продлится несколько дней, в его программе — встреча с представителями администрации президента Дональда Трампа с обсуждением предложений Европы и Британии по указанному вопросу.

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По словам источников FT, первый пункт франко-британского плана будет содержать соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной. Кроме того, Вашингтон будут просить стать гарантом безопасности британских и французских подразделений, которые предлагается разместить на Украине в качестве «миротворческих сил».

Российские власти неоднократно заявляли, что не допустят размещения войск НАТО на Украине в каком-либо качестве, а позднее от такого плана публично отказалась и американская администрация.