«Украину обсуждали 15 минут»: чем занимались страны ЕС на экстренном саммите

Страны ЕС в очередной раз собрались для обсуждения ситуации на Украине, однако в итоге почти все время потратили на дискуссии по укреплению своей обороноспособности. Журналисты Politico сообщили, что на вопрос, смогут ли они в одиночку заменить США, а в особенности их разведку для помощи Киеву, европейские лидеры ответили гробовым молчанием. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС нет денег, поэтому он отказался подписывать заявление о продолжении финансирования Украины.

Европейские страны не смогли договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиций Украины в ближайшем будущем, выяснила газета Politico.

По данным издания, лидеры ЕС предложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому только «объятия, фотосессии, обещание продолжать вооружать Украину» во время саммита 6 марта.

«Конечно, они разработали планы по усилению оборонного сектора ЕС, но — и в краткосрочной перспективе это, пожалуй, самое главное — им не удалось договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиций Украины в ближайшем будущем»,

— сказано в материале.

Politico пишет, что сейчас администрация американского президента Дональда Трампа усиливает давление на Зеленского, чтобы тот быстрее заключил мировое соглашение с Россией. Украина же в свою очередь пытается решить проблемы, связанные с прекращением передачи военной помощи и разведданных от США.

«Сейчас мы должны поддержать Украину больше, чем когда-либо», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита.

Однако спустя десять часов стало понятно, что лидеры ЕС сосредоточились на обсуждении укрепления их оборонного сектора.

Венгрия снова против

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против продолжения передачи военной помощи Украине. Он не стал подписывать итоговое заявление. В результате между лидерами стран ЕС возник конфликт, в ходе которого некто предложил выпустить заявление без подписи Орбана, а заодно и поддержать вступление Украины в союз, пишет «Ъ». В итоге документ не прошел проверку и не был выпущен.

На следующий день в эфире радиостанции Kossuth Орбан объяснил, что у ЕС просто нет денег на поддержку Украины.

«Если война длится уже три года и Россия в ней побеждает, а США отходят в сторону, то какие шансы у оставшихся стран? У 26 стран не было никаких оснований для принятия этого заявления. Если они решат продолжить войну, то на это будут потрачены все наши последние деньги», — сказал Орбан (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на саммите стало ясно, что европейские страны хотят спонсировать украинскую армию. По словам Орбана, Украина не работает как государство, поэтому им придется финансировать еще и это.

«Наши армии слабы, наши вооружения недостаточны, и Европа должна стать сильнее», — отметил Орбан.

Премьер Венгрии уточнил, что многие члены ЕС также поднимают вопрос о целесообразности принятия в союз Украины, так как это будет означать дополнительные расходы. Он предупредил, что «в Европе, возможно, даже в Америке, денег нет» на продолжение военной поддержки Киева.

Список Зеленского

Зеленский огласил список неотложных нужд Украины перед своими союзниками. Он призвал европейские страны ускорить работу над финансовыми инструментами, призванные помочь украинским военным. Также он потребовал принять новый пакет антироссийских санкций и рассмотреть вступление Украины в ЕС к 2030 году.

Источник Politico заявил, что существует некая коалиция желающих (члены и не члены ЕС), которые работают над будущими пакетами вооружений для Киева. По его словам, до саммита Каллас пыталась объединить европейские страны для поиска как минимум €20 млрд, но этот план не получил единодушной поддержки. Однако Зеленскому все же удалось добиться увеличения военной помощи до €8 млрд от Норвегии.

ЕС сложно без США

Во время саммита самым важным было решить, может ли ЕС как-то заменить американские военную помощь и разведданные. Издание Politico сообщило, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время закрытых обсуждений задал прямой вопрос:

«Можем ли мы действовать в одиночку?» Ответом ему было гробовое молчание.

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В 2025 году страны ЕС планируют передать еще €30 млрд в качестве кредита Киеву, однако отказ США «оставляет зияющую брешь в способности союзников оказывать поддержку Украине», особенно в части разведки. Без этого Украине будет сложно перехватывать ракеты и беспилотники, а страны ЕС сосредоточены на внутренних проблемах и не имеют большого стратегического разведывательного потенциала.

Более того, США неоднократно хотели пересмотреть свои обязательства перед НАТО, поэтому европейские страны больше сосредоточены на своей безопасности, что отразилось и на итогах саммита. Источник Politico утверждает, что большую часть времени европейские лидеры спорили об оборонных расходах, а «переговоры по Украине были завершены и затерты примерно за 15 минут».