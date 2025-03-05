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Bloomberg назвал последствия заморозки помощи США Украине

Bloomberg: боеприпасы для оружия США закончатся на Украине за несколько месяцев
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Евгений Биятов/РИА Новости

Боеприпасы для вооружений, которые Украине поставляли США, закончатся в ближайшие несколько месяцев, если Вашингтон не возобновит военную помощь Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Прежде всего речь идет о боеприпасах для средств противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, ударных ракетных систем и бронетехники. Как отмечает агентство, прекращение поставок вооружений из США грозит Украине поражением, если параллельно Вашингтону не удастся договориться о прекращении огня дипломатическим путем.

В Bloomberg заявили, что, несмотря на заявления европейских союзников Киева об увеличении поддержки, страны ЕС и Великобритании не смогут компенсировать американские поставки из-за ограниченных возможностей собственной оборонной промышленности.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заморозку военной помощи США Украине. Представитель Кремля полагает, что это решение Соединенных Штатов может склонить киевские власти в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией.

Также Песков напомнил, что несмотря на заявления некоторых европейских стран о продолжении помощи Киеву, главным поставщиком оружия, боеприпасов и техники были США. Поэтому у России есть надежда на то, что боевые действия действительно завершатся.

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.

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