«Мы не будем сидеть сложа руки». Сестра Ким Чен Ына пригрозила США

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон пригрозила «обновить рекорды» в применении страной сил стратегического сдерживания на фоне усиления присутствия военных США в регионе и прибытия американского авианосца в Южную Корею. Она также подчеркнула, что «весьма опасно» проверять волю и способность КНДР защищать свой суверенитет.

Замначальника отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон (сестра лидера страны Ким Чен Ына) пригрозила «обновить рекорды» в применении страной сил стратегического сдерживания. Это заявление было сделано на фоне прибытия американского авианосца Carl Vinson в южнокорейский Пусан.

Как отметила Ким Ё Чжон, полуостров посещают и американские атомные подлодки, и бомбардировщики. С их учетом стратегические силы Вашингтона присутствуют в регионе фактически «на постоянном уровне», подчеркнула она.

Сестра северокорейского лидера также вспомнила о многочисленных военных учениях, которые проводят США и Южная Корея, а также заседаниях Консультативной группы двух стран по ядерным вопросам.

«Первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове, очевидно, заключается в происках США и их сателлитов, которые еще сильнее активизируют <...> действия, нацеленные на пересадку инфраструктуры НАТО в этот регион и повышение уровня подготовки к войне», — цитирует Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По ее мнению, Пхеньян уже получил значительный повод, чтобы безгранично укреплять средства сдерживания ядерной войны.

«Мы не будем сидеть сложа руки и только комментировать ситуацию. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания», — заключила Ким Ё Чжон, добавив, что «весьма опасно» проверять волю и способность Северной Кореи защищать свой суверенитет.

Представитель министерства по делам объединения Южной Кореи в ответ обвинил власти КНДР в том, что те «безрассудно перекладывают вину» за собственные действия на Сеул. В минобороны страны подчеркнули, что Пхеньян таким образом пытается оправдать свои «военные провокации».

Американский авианосец в Пусане

Американский авианосец Carl Vinson прибыл в Пусан 2 марта. Боевой корабль впервые прибыл в Южную Корею с момента возвращения президента США Дональда Трампа к власти.

По данным Yonhap, судно сопровождали ракетный крейсер USS Princeton и эсминец USS Sterett.

«Военно-морской флот [Южной Кореи] охарактеризовал визит как часть усилий по реализации «непреклонного» обязательства США по расширенному сдерживанию <...> и демонстрации надежной совместной оборонительной позиции Сеула и Вашингтона на фоне постоянных угроз со стороны Пхеньяна», — отмечало агентство.

Американские и южнокорейские военнослужащие планируют провести совместные учения, которые в официальном пресс-релизе называются «дружественными мероприятиями».

В июне прошлого года авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пусан, чтобы принять участие в первых учениях Freedom Edge, проводимых Южной Кореей, США и Японией.

Баланс в регионе

В феврале лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс сил в регионе.

«Постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США <...> учения по моделированию ядерной войны <...> создают военный дисбаланс на Корейском полуострове», — подчеркнул он.

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Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР не хочет обострения ситуации. Однако добавил, что с «теми, кто почитает силовое превосходство, нужно говорить на их языке».