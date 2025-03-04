«Трамп из кожи вон лез». Вэнс заявил, что именно Зеленский сорвал переговоры

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уверяет, что Дональд Трамп пытался быть дипломатичным и любезным, а конфликт спровоцировал Владимир Зеленский, который «не хочет участвовать в мирном процессе». Он также заявил о двуличии европейских лидеров, которые публично признают необходимость скорейшего завершения конфликта, но в то же время постоянно «раззадоривают» президента Украины.

Дипломатия и любезность

Американский президент Дональд Трамп изо всех сил пытался быть любезным и дипломатичным с украинским лидером Владимиром Зеленским «в первые полчаса общения» в Овальном кабинете Белого дома, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я заметил, что первые 25–30 минут он [Трамп] лез из кожи вон, пытаясь быть любезным и добрым с Зеленским, даже когда Зеленский пытался его уколоть, говорить вещи, которые, как я считаю, являются неправдой. Президент старался быть дипломатичным», — сказал он в эфире Fox News.

Вэнс утверждает, что пытался разрядить обстановку, когда Трамп и Зеленский уже перестали «держать лицо» и перешли на повышенные тона.

«Я пытался сказать [Трампу], что, возможно, стоит перенести общение за закрытые двери, однако президент заявил, что не хочет общения наедине и желает вести его на публике, чтобы это мог видеть американский народ», — указал Вэнс.

Завершить конфликт

В беседе с журналистом Fox News вице-президент особо подчеркнул, что США «не станут вечно финансировать конфликт» на Украине.

«Вы не можете вечно финансировать войну [на Украине]. Американский народ не станет этого терпеть», — отметил он.

По словам Вэнса, Вашингтон четко нацелен на окончание боевых действий и надеется, что Зеленский и президент России Владимир Путин все-таки сядут за стол переговоров.

«Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе <...> В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что в конце концов он дойдет, он должен», — отметил политик.

Он также раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, «ведут себя двулично»: признавая необходимость скорейшего завершения конфликта, публично демонстрируют решимость поддерживать Зеленского.

«Иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: «Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет». А затем в частном порядке берут трубку и говорят: «Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров», — заявил Вэнс.

В Вашингтоне настаивают, что европейские политики должны донести до президента Украины, что «кровопролитие, убийства и экономическое разрушение не могут продолжаться бесконечно». Вместо этого, многие из них, наоборот, «его раззадоривают».

«Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — указал вице-президент.

Гарантии будут, но экономические

Гарантии безопасности, о которых просит Киев, вполне могут быть заменены экономическим участием Вашингтона в украинской экономике, заявил Вэнс.

«Самая лучшая гарантия безопасности — это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала 30 или 40 лет», — сказал он.

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«Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины — это восстановление страны и обеспечение того, чтобы Америка имела [на украинской территории] долгосрочные интересы. Вы не добьетесь этого, если придете в Овальный кабинет, оскорбите президента и откажетесь следовать его плану», — заключил вице-президент США.

Перепалка или четкий план

Переговоры Зеленского и Трампа прошли 28 февраля в Вашингтоне. На эту встречу возлагались огромные надежды, но беседа достаточно быстро переросла в словесную перепалку, после чего украинского лидера попросили покинуть Белый дом.

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Вашингтон потребовал от Зеленского публичных извинений, но тот в ответ отметил, что не намерен извиняться, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».

При этом газета Politico со ссылкой на источники пишет, что именно Вэнс хотел сорвать сделку по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом, чтобы ослабить проукраинское лобби в администрации Трампа.

«Зеленский до пятницы не осознал значимости сделки по минералам <...> Она важна не из-за минералов, она нужна для того, чтобы дать Трампу политическую победу», — отметил один из собеседников издания.