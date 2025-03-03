Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о стремлении Вэнса сорвать сделку с Украиной

Politico: Вэнс хотел сорвать сделку с Киевом, чтобы ослабить проукраинское лобби
close
IMAGO/Jim LoScalzo / Pool via CN/Global Look Press

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс хотел сорвать сделку по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом, чтобы ослабить проукраинское лобби в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Эксперт по внешней политике в Республиканской партии США в беседе с изданием заявил, что Вэнс, вероятно, стремился сорвать подписание документа по ресурсам в Белом доме. Вице-президент США понимал, что соглашение усилит проукраинское лобби в администрации Трампа, указал источник Politico.

Украинский лидер Владимир Зеленский «клюнул на приманку», указал эксперт.

«Зеленский до пятницы не осознал значимости сделки по минералам... Она важна не из-за минералов, она нужна для того, чтобы дать Трампу политическую победу», — сказал он.

1 марта Зеленский после провала переговоров в Белом доме признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление было сделано после визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Беседа в Белом доме переросла в перепалку. По данным канала, украинского президента «вышвырнули» из Овального кабинета из-за «неуважения» к американскому лидеру. Подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

Ранее в США назвали Белый дом «орудием Кремля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами