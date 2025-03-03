«Тайные переговоры». В Европе заговорили о перезапуске «Северного потока — 2»

Газета Bild сообщила, что в Швейцарии уже несколько недель идут тайные переговоры по возобновлению работы газопровода «Северный поток — 2», на которые несколько раз приезжал спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Сам Греннел не подтвердил свое участие в таких встречах. Правительство Германии также заявило, что не располагает информацией о переговорах. В Еврокомиссии при этом сообщили, что Евросоюз не заинтересован в этом проекте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз не заинтересован в возобновлении газового проекта «Северный поток» с участием США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге.

«Этот проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу. Наша позиция такова, что этот газопровод, если был бы запущен и заработал, то должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством», — отметила она.

Ранее газета Financial Times сообщила, что «близкий друг» президента России Владимира Путина Маттиас Варниг, который до 2023 года руководил материнской компанией Nord Stream 2 AG, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока — 2» «в интересах газового гиганта «Газпром». План Варнига, по данным издания, включает в себя работу с командой новой американской администрации через бизнесменов США в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине.

Некоторые представители команды Трампа, как уточняла FT, рассматривают этот процесс как этап усилий по восстановлению отношений с РФ. В то же время европейские лидеры обеспокоены в связи с этими переговорами.

«Владение трубопроводом теоретически может дать американским инвесторам рычаг для контроля над потоками российского газа в Европу, которая является ключевым рынком для экспорта сжиженного природного газа из США, перевозимого через Атлантику в танкерах», — говорилось в публикации.

При этом бывшие высокопоставленные чиновники США и западные бизнесмены выразили мнение, что одного лишь одобрения Трампа и Путина будет недостаточно для запуска «Северного потока — 2». По их словам, до возобновления работы газопровода «еще далеко».

Тайные переговоры

3 марта немецкая газета Bild также сообщила, что в Швейцарии уже несколько недель ведутся тайные переговоры по возобновлению работы газопровода «Северный поток — 2».

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Источники издания уточнили, что их посетил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. По словам собеседников, он несколько раз приезжал в страну для обсуждения возможного перезапуска газопровода. Вашингтон, говорилось в публикации, может выступить посредником в этом вопросе, а американские инвесторы — поучаствовать в сделке.

Однако официально эта информация не подтверждена. В немецких правительственных кругах газете заявили, что ничего не знают о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам спецпосланник президента США также не подтвердил свое участие в переговорах. Кроме этого, представитель правительства Германии рассказал, что у кабмина нет собственной информации об этом.

Что говорят в России?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать публикацию немецкого издания, заявив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.

При этом глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков отметил, что перезапуск «Северного потока – 2» при поддержке американских инвесторов вряд ли возможен.

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По его словам, на этом пути существует три препятствия. Первое заключается в позиции Европы, которая вряд ли планирует такой перезапуск. Второе — без согласия Берлина техническое восстановление «Северного потока» вряд ли возможно. Третье — возобновление поставок трубопроводного газа в Европу существенно снизит цены на него и подорвет поставки сжиженного природного газа из США.

«Обьективный интерес стран Европы состоит в возобновлении поставок. Но нынешним руководителям большинства стран Европы глубоко наплевать на ее интересы. Они преследуют свои собственные, которые все больше расходятся с интересами европейских народов», — заключил Пушков.