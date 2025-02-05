«Северному потоку — 2» нашли новое применение

Недействующий после диверсий трубопровод «Северный поток — 2» могут начать использовать для поставок водорода из Финляндии в Германию и страны, прилегающие к Балтийскому морю. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

В материале отмечается, что в настоящее время компании из трех государств — Дании, Швеции и Финляндии — работают над новым проектом. Он получил название Baltic Sea Hydrogen Collector и предполагает использование газопровода для прокачки финского водорода в ФРГ.

По словам специалистов, строительство нового трубопровода было бы «чрезвычайно дорогостоящим». В связи с этим в Хельсинки, Стокгольме и Копенгагене считают «осмысленным» запуск «Северного потока — 2», говорится в статье.

В то же время журналисты обратили внимание, что официально в правительстве Германии отрицают существование каких-либо планов относительно использования поврежденного газопровода. Тем не менее источники издания заявили о нежелании Берлина оставлять будущее объекта «на волю случая».

Как рассказали источники Handelsblatt в кабинете министров ФРГ, власти не исключают возможности и более широкого применения «Северного потока — 2». В частности, поступают предложения использовать его для поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, которые классифицировали как диверсии. На этом фоне Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Также три отдельных расследования инициировали Германия, Дания и Швеция. Но в феврале 2024 года правоохранительные органы двух последних стран прекратили соответствующие работы.

Ранее оператор «Северного потока — 2» допустил продажу объекта из-за долгов.