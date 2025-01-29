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«Никто не думает о демонтаже»: раскрыты два сценария запуска «Северных потоков»

Немецкий политолог Рар: Трамп может предложить РФ сделку по «Северным потокам»
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Jens Büttner/Global Look Press

Речь о демонтаже «Северных потоков» в Германии не идет – напротив, там не теряют надежды на то, что они вновь заработают в случае урегулирования украинского конфликта, заявил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, также сейчас активно распространяется информация, что в газопроводы могут вложиться США.

Так в беседе с НСН эксперт прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды, который на днях призвал демонтировать «Северный поток» и «Северный поток — 2». По мнению политолога, на это заявление внимания никто не обратит, так как оно озвучено в рамках избирательной кампании, а о демонтаже никто не думает.

«Германия не будет принимать никаких мер и следовать рекомендациям Польши. Внутри ЕС этот вопрос открыт, особенно в Германии. Хоть «Северный поток» и не принадлежит Германии, он входит в немецкую инфраструктуру. В Германии все выжидают», — объяснил Рар.

Сейчас, по его словам, рассматривается несколько сценариев будущего газопроводов, один из которых предполагает, что они будут использованы для подачи топлива в Европу при подписании мирного соглашения России и Украины.

Второй сценарий, который сейчас активно продвигается, – это возможная покупка «Северных потоков» заинтересованными в этом американцами. По мнению эксперта, поставки российского газа по ним могут в будущем возобновиться в рамках сделки, которую президент США Дональд Трамп предложит России. Вложиться в них могут американские инвесторы, и, хотя это пока слухи, на этом фоне слова Дуды никто не оценит, считает Рар.

Важной проблемой заявления польского президента политолог назвал оплату самого демонтажа – если даже в теории такое решение будет принято, то непонятно, на чьи плечи ляжет эта нагрузка, так как ни Россия, ни Польша на нее не согласятся, заключил Рар.

Ранее в США призвали демонтировать Польшу вместо «Северных потоков».

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