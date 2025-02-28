Над Россией уничтожили 22 беспилотника. Военная операция, день 1101-й

8:30

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. Документ пока не опубликован, но уже есть в базе данных Федерального реестра США. Это вряд ли стало большой неожиданностью: и сам Трамп, и госсекретарь Марко Рубио недавно говорили, что Соединенные Штаты не отменят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.