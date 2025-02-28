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Политика

Над Россией уничтожили 22 беспилотника. Военная операция, день 1101-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1101-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника над российскими регионами. ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона, который готовила украинская военная разведка. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир на Украине наступит «либо довольно скоро, либо не наступит вообще». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон готов отправить в зону конфликта военный контингент и самолеты для поддержания мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:25

❗️ ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины. Что об этом известно:

▪️ за подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины, они уже дали признательные показания;

▪️ задержанные рассказали, что были завербованы военной разведкой Украины в середине 2024 году;

▪️ в декабре через тайник они получили самодельное взрывное устройство;

▪️ после совершения преступления задержанные планировали выехать из России;

▪️ у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины;

▪️ возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

8:30

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. Документ пока не опубликован, но уже есть в базе данных Федерального реестра США. Это вряд ли стало большой неожиданностью: и сам Трамп, и госсекретарь Марко Рубио недавно говорили, что Соединенные Штаты не отменят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.

8:24

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что постарается помочь Киеву «вернуть как можно больше» утраченных территорий.

«Они долго и упорно сражаются на поле боя, и мы будем это обсуждать, и мы обязательно постараемся вернуть как можно больше», — сказал он.

8:20

8:13

Великобритания готова отправить войска и самолеты для поддержания мира на Украине, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

8:08

Мир на Украине наступит «либо довольно скоро, либо не наступит вообще», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских дрона: восемь были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской, еще два — над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1101-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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