«Посмотрим, заключим ли мы сделку»: Трамп продлил на год санкции против России

Трамп продлил на год санкции США против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. Документ пока не опубликован, но уже есть в базе данных Федерального реестра США. Это вряд ли стало большой неожиданностью: и сам Трамп, и госсекретарь Марко Рубио недавно говорили, что Соединенные Штаты не отменят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.

Дональд Трамп продлил еще на год действие антироссийских санкций. Они последовательно вводились указами президентов Барака Обамы в 2014-м, Трампа в 2018-м и Джо Байдена в 2022 году. Изначальным толчком для их принятия стало вхождение Крыма в состав РФ.

«Действия и политика, о который говорится в этих указах, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Днем ранее после первого заседания кабинета министров в Белом доме Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России лишь после окончания военных действий на Украине. Отвечая на вопрос журналиста, ослабят ли США ограничительные меры против РФ в ходе переговорного процесса, президент сказал: «Скорее всего, мы это сделаем [позже]».

«Я хочу сначала посмотреть, заключим ли мы сделку», — сказал Трамп.

18 февраля о том же говорил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что санкции стали следствием конфликта на Украине, а «для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

По его словам, соглашение о прекращении конфликта откроет «невероятные возможности для сотрудничества с русскими в геополитических вопросах, представляющих общий интерес, и, откровенно говоря, в экономическом плане».

На прошлой неделе новый, 16-й пакет антироссийских санкций ввел Евросоюз. Под ограничения попали 13 банков, 73 танкера из т.н. «теневого флота», 35 российских компаний и 48 физлиц, которые, по утверждению Брюсселя, причастны к боевым действиям на Украине. Поимо этого страны Евросоюза постановили запретить импорт из РФ хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание российских нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Удар по «теневому флоту», банкам и экспорту: что будет в 16-м пакете санкций ЕС? Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций в отношении России, сообщают СМИ. Официально принять его планируют... 19 февраля 18:05

«США демонстрируют прагматизм»

Президент России Владимир Путин, выступая 27 февраля на коллегии ФСБ, отметил, что «первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды». По его словам, США теперь «демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников».

Путин отметил, что такой подход ранее начал «разваливать изнутри само западное сообщество» и привел к проблемам в экономике западных стран.

По информации РИА Новости, на переговорах в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показывал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой финансовых потерь американских компаний из-за ухода с российского рынка и введения экономических санкций.

По его оценкам, общая сумма потерь США составила $324 млрд. Наибольший ущерб понесли американские IT и медиа ($123 млрд), сектор производства товаров общего потребления ($94 млрд), финансовый сектор ($71 млрд), промышленность ($26 млрд) и энергетика ($10 млрд).