«Отбить хоть какие-то деньги». Что Трамп требует от Украины?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский соврал, говоря о своем отказе от соглашения с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых Украины. Портал Axios сообщает, что администрация Дональда Трампа уже передала Киеву «улучшенный» проект соглашения, которое, скорее всего, подпишут. Для чего Белому дому необходимо это соглашение и какую опасность оно несет для Украины — в материале «Газеты.Ru».

О каком соглашении идет речь?

Украинский лидер Владимир Зеленский солгал, когда говорил о своем отказе от предложения Вашингтона подписать соглашение о полезных ископаемых Украины. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж. Полная версия интервью опубликована на ее странице в X.

В пятницу, 21 февраля, портал Axios сообщил, что администрация президента Дональда Трампа уже предоставила Киеву «улучшенный» проект соглашения по добыче минералов в республике. По данным портала, новый вариант соглашения «выглядит более вероятным к подписанию».

«Зеленский разозлил президента Трампа, отклонив его первоначальное предложение.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали кризис в отношениях, когда Трамп назвал Зеленского «диктатором». Несколько помощников украинского лидера уговаривали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Вашингтоном», — говорится в материале Axios.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью для Fox News сказал, что Зеленскому нужно «вернуться за стол переговоров» по ​​вопросу о полезных ископаемых:

«Вице-президент Вэнс был очень разочарован, покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Это в дополнение к разочарованию президента. Почему мы получаем отпор и ругань в прессе? Это неприемлемо. Им нужно сбавить обороты. Внимательно посмотрите и подпишите это соглашение».

Первоначальный вариант соглашения о полезных ископаемых Украины был представлен послом США в Киеве на прошлой неделе. В проекте говорилось, что 50% полученных доходов будут переданы Штатам и сделка будет отменять любые другие торговые соглашения Украины в той области.

В чем интерес администрации Трампа?

Ископаемые играют ключевую роль в производстве оружия и в высокотехнологичных отраслях. Дональд Трамп сделал вопрос добычи ресурсов для США и борьбу с доминированием Китая в добыче редких металлов краеугольным камнем своей внешней политики. Об этом рассказали журналисты агентства Bloomberg.

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«Трамп нацелился на Панаму из-за доступа к важнейшему водному пути, сосредоточился на минеральных богатствах Гренландии, обсуждая потенциальное присоединение к США, и теперь нацелился на украинские месторождения лития, графита и титана», — говорится в материале.

По неподтвержденным данным, Украина может иметь месторождения полезных ископаемых стоимостью более $10 трлн. Однако у Украины нет крупных запасов редкоземельных металлов, которые были бы признаны экономически выгодными для разработки на международном уровне, отмечает Bloomberg. Хотя страна сообщила о ряде месторождений, мало что известно об их потенциале.

Тема с полезными ископаемыми используется администрацией Трампа как «рычаг давления на украинскую власть». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал американист, политолог Малек Дудаков.

«Давление, оказываемое Вашингтоном, нужно, чтобы заставить Украину в итоге смириться с мирным соглашением, которое стремится заключить с Россией администрация Трампа. И я думаю, что тем самым

команда Трампа надеется отбить хоть какие-то деньги, которые были потрачены на Киев администрацией Байдена»,

— сказал политолог.

Дудаков считает, что не существует никаких триллионов долларов, закопанных в украинском черноземе, но некоторые месторождения имеются. Он подтвердил, что нежелание Украины идти на сделку уже привело к резкому ухудшению отношений с американской администрацией и ужесточению риторики.

«Репарации для США»

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал новый договор о добыче полезных ископаемых на Украине «улучшенной моделью грабежа». В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что такие решения требуют проведения референдума.

«В конституции Украины написано, что полезные ископаемые являются собственностью украинского народа. Не принадлежат, а являются собственностью, а собственник имеет право пользоваться, владеть и распоряжаться. Все юристы сходятся в том, что для заключения подобных договоров необходим референдум, так как сделка заключается между государствами, а не субъектами хозяйственной деятельности», — сказал бывший депутат.

Он также напомнил, что согласно конституции Украины, только президент имеет право подписывать международные договоры. Однако сам Трамп говорил, что Зеленский нелегитимен. Тогда, по мнению Олейника, возникает вопрос: «Насколько легитимно будет заключать с Зеленским подобные соглашения?»

Кроме того, Украина не располагает теми промышленными объемами полезных ископаемых, о которых говорят представители действующей власти, считает Олейник. Он заявил, что все месторождения, которые показывал на карте Зеленский, являются данными геологической разведки времен Советского Союза. После никто серьезно не занимался исследованием объемов залежей.

«В данном случае Трамп берет сомнительные активы и стремится урвать хоть что-то. Он пытается показать своим избирателям, что отстаивает интересы американцев и, по сути, заставляет Украину платить репарации. Так вот Трамп считает, что участвовала в войне Америка Байдена, а он как раз должен вернуть деньги назад», — заключил Олейник.

В свою очередь американист Малек Дудаков уверен, что Украина превратится в сырьевую колонию Соединенных Штатов, если подпишет это соглашение:

«При этом, если Киев не подпишет это соглашение, то американцы постараются устроить смену власти и будут в целом полностью отказываться от финансирования украинского проекта, а это может грозить полным коллапсом украинской государственности. Если для США это в любом случае выигрышная ситуация, то для Украины она в любом случае проигрышная».

Дудаков в связи с возникшими между Киевом и Вашингтоном противоречиями не исключил возможность смены власти на Украине и целый набор неприятных, негативных сценариев для тех, кто сейчас находится у действующей власти в Киеве.