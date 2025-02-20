«Актер в зеленом комбинезоне». Что говорят о Зеленском в США

Economist: Зеленский проиграет Залужному, если на Украине будут выборы

Владимир Зеленский проиграет бывшему главкому украинской армии Валерию Залужному на возможных будущих выборах на Украине. Об этом пишет британский журнал The Economist. Кроме того, британские журналисты сообщают, что команда Дональда Трампа хочет избавиться от Зеленского. Ранее президент США назвал украинского лидера «диктатором без выборов». Подобные высказывания Трампа разделили американский истеблишмент. Как о Зеленском отзываются американские политики — в материале «Газеты.Ru».

В случае проведения выборов на Украине Владимир Зеленский проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному с 30% голосов против 65%. Об этом написал британский журнал The Economist со ссылкой на опрос общественного мнения.

Британские журналисты также сообщили, что команда американского президента Дональда Трампа хочет «избавиться» от Зеленского.

«Трамп, похоже, хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает сложным. Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского», — сказал The Economist бывший украинский дипломат.

Во время выступления на инвестиционном форуме в Майами президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу Украины Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов в стране из-за своего низкого рейтинга.

«Он [Зеленский] отказывается проводить выборы. Он занимает низкие позиции в реальных украинских опросах», — сказал американский лидер.

Это не первый раз, когда президент США высказывается в негативном ключе о Зеленском. Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что украинский лидер стал «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование.

«Актер, вымогающий деньги»

Резкая критика Дональда Трампа в адрес Зеленского разделила американских политиков. Многие республиканцы поддержали президента и обрушились на украинского лидера с обвинениями.

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин назвала Зеленского «актером в зеленом комбинезоне, вымогающим у всех деньги».

«Война на Украине всегда была финансируемой и контролируемой глубинным государством операцией по отмыванию денег и прокси-войной против России. Зеленский — актер в зеленом комбинезоне, который у всех вымогает деньги», — написала конгрессвумен в соцсетях.

Глава комитета по торговле сената США Тед Круз заявил, что Владимир Зеленский вредит сам себе, пытаясь атаковать американского президента Дональда Трампа через европейские СМИ.

«Я не думаю, что президент Зеленский оказывает себе какие-либо услуги, бегая к европейской прессе и атакуя президента Трампа. Это та стратегия, которая приведет к противоположному результату, нежели он пытается достичь», — сказал сенатор в интервью телеканалу Fox Business.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию The National Pulse заявил, что критика Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа «неприемлема». Он подчеркнул, что подобные действия могут плохо сказаться на отношениях Украины и США.

«Кто-то дает Зеленскому крайне неудачные советы. Он работает с Дональдом Трампом и администрацией Трампа. То, что Зеленский пытается «покачать» свои споры с президентом в публичном пространстве — крайне плохой подход», — сказал он.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон считает, что Зеленский не сможет больше диктовать условия для соглашения с Россией.

«Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», — сказал Бэннон в интервью итальянской газете La Repubblica.

В свою очередь американский миллиардер Илон Маск в посте на своей странице в социальной сети X обвинил Зеленского в том, что он снимается в журналах, пока молодежь гибнет в окопах. Маск намекал на фотосессию Зеленского с женой Еленой для журнала Vogue, которая была сделана прошлым летом.

Сдержанная реакция

Были среди представителей Республиканской партии и те, кто весьма сдержанно отреагировал на высказывания Трампа относительно Зеленского. Многие сенаторы воздержались от прямой оценки высказываний американского президента или одобрили «его стремление положить конец войне».

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который в прошлом году лично встречался с Зеленским в Киеве, написал в посте на странице в X:

«Трамп — лучшая надежда Украины закончить эту войну справедливо. Я верю, что он добьется успеха и достигнет этой цели».

close Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм во время встречи в Киеве, 26 мая 2023 года Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Другой сенатор-республиканец (от штата Миссури) Джош Хоули считает, что Трамп просто указал, что Зеленский не проводил выборы в течение шести лет и это абсолютная правда.

«Это верно, он не проводил выборы. Он должен провести выборы, несмотря на военное положение. США и Великобритания проводили выборы во время Второй мировой войны», — сказал Хоули журналистам.

В свою очередь сенатор Джон Корнин, республиканец из Техаса, заявил, что старается «не читать мысли других людей», когда его спросили о том, как он интерпретирует высказывания Трампа об Украине. Он посоветовал задавать все вопросы лично президенту США.

Демократы не отказываются от поддержки

Демократы тем временем продолжили свою линию на поддержку Украины и осудили комментарии Трампа. Выступая в сенате, многие представители партии назвали атаки американского президента «позорными» и «оскорбительными».

«С точки зрения этого президента, подобные высказывания неудивительны. Президент Трамп не делает ничего, кроме как повторяет кремлевскую пропаганду и распространяет ложь, которую Путин нашептывает ему на ухо», — сказал сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин.

В свою очередь сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджинии, считает, что кроме самого Трампа и президента Владимира Путина «никто не верит в то, что Зеленский диктатор». Кейн призвал своих коллег-республиканцев «выступить» в защиту Зеленского.