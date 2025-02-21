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В окружении Трампа считают, что Зеленскому лучше покинуть Украину

NYP: в Белом доме считают, что Зеленскому надо покинуть Киев и уехать во Францию
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Shannon Stapleton/Reuters

В Белом доме считают, что лучшим вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского станет покинуть Украину и «уехать во Францию». Об этом пишет американская газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Источник, близкий к Трампу, согласился с этой (негативной. – прим. ред.) оценкой (Зеленского. – прим. ред.) и предположил, что «лучшим вариантом для (Зеленского. – прим. ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — говорится в сообщении издания.

До этого та же газета писала, что в Белом доме в течение нескольких месяцев идут дискуссии о необходимости проведения президентских выборов на Украине, там считают, что пришло время для «нового руководства» в стране, однако у президента США Дональда Трампа нет явного фаворита в будущей президентской гонке на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Маск потребовал от Зеленского доказать, что он не диктатор.

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