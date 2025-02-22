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Политика

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться. Военная операция, день 1095-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1095-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Дональд Трамп призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского встретиться и обсудить урегулирование украинского конфликта. По данным социологической группы «Рейтинг», проведение прямых переговоров с РФ на Украине поддерживают 65% граждан. The Wall Street Journal сообщила, что соглашение о минералах между Вашингтоном и Киевом может быть подписано 22 февраля. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:50

8:35

ЕС готовит пакет военной помощи Украине на сумму около $21 млрд на фоне процесса нормализации отношений России и США, сообщает агентство Bloomberg.

8:27

Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано 22 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

8:20

США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Параллельно Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта.

8:16

Проведение прямых переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта поддерживают 64% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

8:10

❗️ Президенту России Владимиру Путину необходимо встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.

8:07

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1095-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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