Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться. Военная операция, день 1095-й

ЕС готовит пакет военной помощи Украине на сумму около $21 млрд на фоне процесса нормализации отношений России и США, сообщает агентство Bloomberg.
Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано 22 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Параллельно Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта.
Проведение прямых переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта поддерживают 64% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».
❗️ Президенту России Владимиру Путину необходимо встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.