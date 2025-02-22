Никаких гарантий безопасности. США ужесточили условия договора с Украиной по недрам

Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым Украины. Вероятно, новый вариант документа, который поступил на рассмотрение украинских властей 21 февраля, оказался еще жестче предыдущего. Сделка носит чисто коммерческий характер и не предусматривает для Украины никаких гарантий безопасности. В Киеве уже внесли в документ правки и отправили их на согласование в США. В проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Украина внесла коррективы в проект соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и направила их США. Об этом 22 февраля сообщила в соцсети X журналист американского телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

Украинское издание NV раскрыло некоторые детали предполагаемой сделки. Утверждается, что информация предоставлена должностными лицами, включенными в работу над ней.

Суть предложений такова. Доходы от минеральных ресурсов, нефти и газа Украины будут поступать в фонд, полный контроль над которым получают США. Взносы сторон будут распределены в соотношении 2:1, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия (то есть новых вложений со стороны США не предусматривается). Размер фонда предлагается установить на уровне $500 млрд . Соглашение будет чисто коммерческим, никаких гарантий безопасности для Украины в нем не предусмотрено.

The New York Times рассказывает о документе подробнее. По данным издания, соглашение «содержит практически те же положения, что Киев ранее отверг как слишком обременительные». При этом «некоторые условия кажутся еще более жесткими».

«Сделка может лишить Украину средств, которые сейчас в основном инвестируются в военную и оборонную промышленность страны и которые могли бы помочь восстановить страну после окончания войны», — констатирует NYT.

По условиям проекта соглашения Украина должна отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Они будут направляться в фонд, которым на 100% владеют США. Украине придется вносить в него деньги до тех пор, пока его размер не достигнет $500 млрд.

В соглашении оговаривается, что США могут реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе вкладываясь в разработку недр и инфраструктуры страны.

По данным NYT, в документе есть положения о доходах с территорий, которые в настоящее время находятся под контролем России , в случае их перехода обратно на Украину. В вышеуказанный фонд предполагается отправлять 66% от возможных поступлений от полезных ископаемых с этих земель, включая Донбасс.

«Президент Зеленский собирается подписать эту сделку, и вы увидите это в очень скором времени. Это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?»— заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Ряд проблемных вопросов»

По данным британского телеканала Sky News, Зеленский пока «не готов» подписать соглашение с США по минералам, поскольку Киев видит «ряд проблемных вопросов» в проекте документа.

«На сегодняшний день проекты не отражают партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины», — говорится в публикации.

Зеленский отказался подписывать договор с США по ископаемым. Киев предложил свой вариант сделки Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых, из-за чего встреча... 15 февраля 13:56

При этом 22 февраля спикер Рады Руслан Стефанчук в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина активизирует работу с США по соглашению о полезных ископаемых на следующей неделе.

«Украина готова работать с партнерами по вопросам полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности», — сказал Стефанчук.

В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что договор о добыче полезных ископаемых между США и Украиной подпишут главы дипломатических ведомств двух стран — руководитель МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

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США оказывают на Украину политическое давление в этом вопросе. Одной из угроз, которая может быть реализована в случае неподписания документа, может стать отключение Украины от системы Starlink. Это грозит очень большим проблемами для ВСУ, которые лишатся связи, возможности оперативно корректировать артиллерийские удары и получать разведданные с беспилотников.