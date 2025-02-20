ВСУ собирают войска у границы Брянской области. Они готовятся к наступлению?

Киев ведет подготовку к масштабному наступлению на Брянскую область, чтобы сорвать переговоры России и США, пишет SHOT. В операции планируется задействовать более 5 тыс. военнослужащих и 200 единиц техники, в том числе танки Leopard и Abrams западного производства.
По данным Telegram-канала, в 50 км от границы с Брянской областью наблюдается скопление техники и нескольких тысяч военных.
Из Шостки и Глухова частично эвакуируют мирных жителей.
Украинские военнослужащие, маскируясь под мирных жителей, занимают жилые дома на границе, готовя плацдарм для наступления, утверждает Telegram-канал.
В наступлении ВСУ могут принять участие по меньшей мере 10 бригад. Это 58-я отдельная механизированная бригада, 32-я отдельная механизированная бригада, 162-я отдельная механизированная бригада ВСУ, подразделения территориальной обороны и другие.
Сейчас украинские бойцы сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное, который активно атакуется FPV-дронами.
Военкор Семен Пегов также сообщил, что ВСУ скапливают резервы в Сумской области. Он допустил возможность прорыва в Брянской области. Для предотвращения этого российские военнослужащие ведут подготовку и проводят необходимые мероприятия для защиты российской территории.
Telegram-канал Военный Осведомитель отмечет, что в последние дни резко участились сообщения о переброске ВСУ дополнительных подразделений в населенные пункты у границ Брянской области.
«Данных сил по-прежнему недостаточно для серьезного крупного наступления с решительными целями.
Для подобного наступления ВСУ попросту нет резервов, и если его планировать, то неизбежно придется перебрасывать соединения с фронта», — отмечает «Военный осведомитель», добавляя, что у ВСУ сейчас серьезные проблемы под Суджей и Покровском, и такая переброска может стать «критическим фактором для их обороны».
По мнению авторов канала, цели наступления — сугубо политические. Так, захват даже небольшой части приграничья еще одного российского региона позволит Украине повлиять на переговоры РФ и США, которые не укладываются в сценарий украинского президента Владимира Зеленского и некоторых лидеров ЕС.
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что ВСУ не смогут повторить события на Курском направлении и вторгнуться в Брянскую область, поскольку у них недостаточно сил.
Он напомнил, что в Курской области потери ВСУ оказались огромными, а ВС РФ «поджигали и уничтожали технику». Граница в Брянской области «хорошо оборудована», поэтому есть все возможности купировать угрозу.
Под контролем
В Кремле переадресовали вопрос о планах наступления ВСУ на Брянскую область к Минобороны России.
«Наши военные продолжают военную операцию [на Украине], они отслеживают ситуацию на всех фронтах», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Источник ТАСС не подтверждает информацию о том, что ВСУ якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей.
«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — заверил он.
Ранее ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии ВС РФ было уничтожено до 40 единиц военной техники и сотни украинских военнослужащих в Сумской области, южнее города Сумы и населенного пункта Юнаковка.