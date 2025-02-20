Аналитик отреагировал на сообщения о подготовке наступления ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут повторить события на Курском направлении и вторгнуться в Брянскую область, поскольку у них недостаточно сил. Об этом в беседе с News.ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Повторить события в Курской области ВСУ не смогут. Попытаться могут, конечно, но Россия учла события августа 2024 года под Курском, когда зашло, объективно, 20 бригад вслед за теми, кто прорывался. Тем более, за ВСУ следят, наносят превентивные удары. Раненный зверь, конечно, опасен, несомненно. Но не думаю, что ВСУ способны устроить нечто серьезное в Брянской области», — заявил Дандыкин.

Он напомнил, что в Курской области украинские военные понесли огромные потери, а ВС РФ «поджигали и уничтожали технику». Кроме того, заметил военный, граница в Брянской области «хорошо оборудована», и есть все возможности купировать угрозу.

До этого Telegram-канал Shot писал, что Украинская армия готовится к масштабному наступлению на Брянскую область. Отмечается, что целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. В 50 км от границы с регионом фиксируется скопление техники и 5000 военных. Мирное население из Шостки и Глухова в Сумской области частично эвакуировано.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО.