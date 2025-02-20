Второй фронт для Зеленского. Как могут развиваться события в зоне СВО?

После успешных переговоров России и США в Саудовской Аравии может сложиться впечатление, что завершение вооруженного противостояния на Украине произойдет если не завтра, то послезавтра уже точно. Так ли это на самом деле, кто и почему может открыть против Украины «второй фронт» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Вооруженные силы России в настоящее время успешно продвигаются вперед практически по всем направлениям. Части и соединения ВСУ ведут сдерживающие боевые действия на занимаемых рубежах, периодически контратакуют, частью сил отходят и занимают новые оборонительные рубежи.

В ближайшем тылу противник ведет фортификационные работы по оборудованию новых опорных пунктов, укрепленных районов и оборонительных рубежей. Командование ВСУ выдвигает резервы для парирования ударов российской армии.

На Украине продолжается мобилизация старших возрастов, молодежь, пригодная для службы в армии, привлекается в ряды ВСУ в добровольном порядке. Какого-либо существенного недостатка в материальных средствах (боеприпасах, горюче-смазочных материалах, продовольствии) противник в настоящее время не испытывает. Полагать, что в морально-психологическом состоянии личного состава ВСУ появились заметные черты упадка и элементы разложения, на данном этапе было бы ошибочным.

Обрушение фронта пока не наблюдается

Оптимистическим настроениям по этому поводу могут способствовать и видеосюжеты, иногда демонстрируемые по российскому телевидению, в частности, о работе украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог системы военных комиссариатов в РФ).

Обычно показывают только те ролики, где ловят украинских «ухилянтов» — так на Украине называют тех, кто уклоняется от мобилизации). Может сложиться впечатление, что такая картина на Украине наблюдается повсеместно и в массовом порядке. Подобные факты действительно имеют место. Но на самом деле количество личного состава ВСУ на переднем крае (и в той же Курской области) только увеличивается. Недостатка в людях у ВСУ сегодня нет. То есть мобилизация на Украине работает.

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Иногда на ТВ показываются опросы пленных ВСУ, где бойцы ВСУ жалобно рассказывают одни и те же истории, суть которых сводится к следующим тезисам: они насильно мобилизованы, войну считают ненужной, по военно-учетной специальности все они водители и повара, в боевых действиях участия не принимали, и только и мечтали, что сдаться в плен ВС РФ.

А на самом деле — буквально за пять минут до подобных повествований эти бойцы отстреливались в своих опорных пунктах до последнего патрона и в плен сдались только тогда, когда закончились боеприпасы, вода и продовольствие.

В целом к показаниям пленных надо относиться с известным скепсисом. У них главная задача – остаться в живых, и чтобы по возможности не били. По этим двум причинам они расскажут все, что от них требуется.

И отдельно остановимся на словосочетании «насильно мобилизован». На практике добровольной мобилизации не бывает. Это мероприятие исключительно принудительного характера, и какого-либо согласия мобилизуемого гражданина здесь абсолютно не требуется. Это относится к любому государству и его вооруженным силам.

Поэтому и к показам работы украинских ТЦК, и к рассказам захваченных в плен бойцов ВСУ надо относиться более чем критично. Во всяком случае, на данном этапе какого-либо заметного снижения боеспособности и резкого ухудшения морально-психологического состояния личного состава бригад ВСУ на переднем крае пока не наблюдается. И каждая сотня метров продвижения вперед дается нашим доблестным войскам с немалым трудом.

Что дальше?

Наступательные действия ВС РФ и удары по важнейшим объектам инфраструктуры Украины можно до определенной степени охарактеризовать как принуждение противоборствующей стороны к миру. Можно сказать и так — или Киев смягчает все свои возможные позиции в плане переговоров, или же они начнутся для украинской стороны на значительно худших позициях.

Вместе с тем вполне возможно, что в ближайшее время против Украины может быть открыт и своеобразный «второй фронт».

Полубезумная (а иногда и просто безумная) внешняя политика президента Украины Владимира Зеленского, его откровенно глупые нападки на президента США Дональда Трампа, могут привести к тому, что помощь со стороны главного спонсора ВСУ и Украины в целом — Соединенных Штатов, будет резко сокращена.

Во всяком случае, Зеленский делает все возможное по отношению к новой администрации Белого дома, чтобы этот факт стал реальностью. И, похоже, в ближайшем окружении президента Украины нет такого человека, который бы ему по-дружески и откровенно мог сказать: «Владимир Александрович, а ведь мы далеко не в том положении, чтобы ты так выкалывался».

Ведь иногда Зеленский позволяет себе такие выпады, как будто у него за спиной свободно конвертируемая гривна, ВВП Украины составляет 20% от мирового, украинский лидер имеет в своем распоряжении 100 полностью укомплектованных дивизий и десять воздушных армий, а также могучий океанский военно-морской флот. По всей видимости, в представлении Владимира Зеленского он как президент Украины являет собой фигуру, сравнимую по геополитическому весу с главой Белого дома.

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На самом деле за спиной Зеленского разоренная и разворованная страна, а его государство и армия состоят на содержании тех же США и государств — участников НАТО. Поэтому внешняя и внутренняя политика официального Киева как-то должна быть привязана к этой объективной реальности. Но на практике этого в настоящее время не наблюдается.

Исходя из анализа обстановки и тенденций ее развития, можно полагать, что интенсивная вооруженная борьба в зоне специальной военной операции продлится как минимум еще несколько недель. Решающее влияние на ход событий (принуждение Украины к миру) окажут удары Вооруженных сил России и, вполне возможно, резкое ухудшение в ближайшее время отношений Киева с поставщиками вооружения и военной техники (чему сильно поспособствовал за последнее время глава Украины).

Нельзя исключать, что в Вашингтоне примут весьма жесткие меры, чтобы поставить президента Украины на его реальное место и сказать ему: «Или начинаешь переговоры, или…» А вот дальше даже не будем прогнозировать. Это станет ясным в самое ближайшее время.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).