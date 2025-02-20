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В Кремле переадресовали вопрос о планах наступления ВСУ на Брянскую область

Песков: вопросы о наступлении ВСУ лучше задать Минобороны РФ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что вопросы по поводу возможного наступления ВСУ на Брянскую область лучше адресовать министерству обороны РФ.

На вопрос журналиста, известно ли Москве о якобы масштабном наступлении ВСУ на Брянскую область с целью срыва переговоров между Россией и США, Песков посоветовал обратиться в профильное ведомство.

«Наши военные продолжают военную операцию [на Украине], они отслеживают ситуацию на всех фронтах», — пояснил Песков.

Заявление было сделано после сообщения военкора Семена Пегова о возможном прорыве ВСУ в Курской и Брянской областях. По его словам, об этом свидетельствует активизация разведки Украины и скопления резервов противника в Сумской области.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут повторить события на Курском направлении и вторгнуться в Брянскую область, поскольку у них недостаточно сил.

Он напомнил, что в Курской области украинские военные понесли огромные потери, а ВС РФ «поджигали и уничтожали технику». Кроме того, заметил военный, граница в Брянской области «хорошо оборудована», и есть все возможности купировать угрозу.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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