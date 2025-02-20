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В сети появились данные о том, что ВСУ занимают жилые дома у границы с РФ

SHOT: ВСУ занимают дома у границы с Брянской областью перед наступлением
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военнослужащие маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома на границе с Брянской областью России, готовя плацдарм для наступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что передвижения фиксируются в Палиевке, Гремячке и других населенных пунктах Сумской области Украины. Предварительно, в наступлении Вооруженных сил Украины могут принять участие по меньшей мере десять бригад.

По данным канала, в атаке могут участвовать 158-я отдельная механизированная бригада, 32-я отдельная механизированная бригада, 162-я отдельная механизированная бригада ВСУ, подразделения территориальной обороны и другие. Украинские войска сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное, который активно атакуется FPV-дронами, последняя атака была совершена 9 февраля.

Также SHOT сообщил, что украинская армия готовится к масштабному наступлению на Брянскую область. Предварительно, в 50 км от границы с регионом фиксируется скопление техники и 5000 украинских военных. Мирное население из Шостки и Глухова в Сумской области Украины частично эвакуировано.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся к штурму Кинбурнской косы, они стягивают туда беспилотные катера.

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