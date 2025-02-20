Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы на Украине. Военная операция, день 1093-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1093-й день
close
Алексей Коновалов/ТАСС
Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, потому что контролирует значительные территории, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Владимир Зеленский проделал «ужасную работу», в результате которой Украина оказалась раздроблена. ВСУ ночью пытались атаковать российские регионы беспилотниками, средства ПВО сбили БПЛА над Крымом и Брянской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:30

❗️ Энергетический объект ДТЭК получил повреждения в Одесской области, сообщили в энергохолдинге.

«Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы», — уточнили там.

09:24

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о намерениях «защищать Европу» говорят о том, что там сейчас бродит «призрак наполеонизма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так он прокомментировала слова французского лидера о том, что его страна возьмет на себя ответственность за европейскую безопасность.

«А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: «Я лидер любых переговоров»? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот: денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», — написала Захарова.

09:16

Отключение электричества произошло в Одессе после взрывов ночью, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

09:07

Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, пока «молодежь гибла в окопах», возмутился Илон Маск.

09:01

Трамп заявил, что наступило время разобраться, где все выделенные США Украине деньги.

08:56

Спецпосланник президента США Кит Келлог анонсировал «полезные обсуждения» с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и другими чиновниками в четверг.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще», — написал он.

08:51

08:46

Зеленский спал, когда министр финансов США Скотт Бессент приехал на Украину, заявил Дональд Трамп. По его словам, с главой американского Минфина обошлись грубо.

«[Бессент] много часов ехал на поезде, а это опасная поездка, отправился туда для подписания документа, приехал — и вернулся ни с чем», — отметил Трамп.

08:41

Трамп обвинил Украину в срыве сделки по полезным ископаемым. Президент США пообещал «воскресить» соглашение, в противном случае «будет не слишком весело».

08:36

❗️ Многоквартирный дом и одно из коммунальных учреждений в центре Горловки получили повреждения в результате украинской атаки, сообщил мэр Иван Приходько.

08:31

Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, следует из сообщения в приложении МЧС России. Опасность на территории всего региона объявляли в три часа ночи по московскому времени.

08:25

Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии взяли в «клещи» подразделения ВСУ при штурме курского Свердликова, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Томсон.

08:21

08:14

Учреждение культуры получило повреждения в результате удара ВСУ по центру Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.

08:07

❗️ В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника — три над Крымом и один над Брянской областью, сообщило Минобороны.

08:05

Владимир Зеленский отказывается проводить выборы президента на Украине, заявил Трамп. По его словам, украинский лидер «проделал ужасную работу», и теперь «его страна разбита».

08:02

⚡️ У России есть козыри в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — объяснил он.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1093-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В Генштабе назвали число погибших и раненых в 2024 году военных ВСУ
В Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины
США рассматривают как гарантию безопасности для Украины включение страны в НАТО
Российское посольство обратилось в полицию после предупреждений СВР о терактах
Дмитрий Маликов о дуэте с молодыми артистами: «Иду за развитием»
В США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО
В России представили приуроченные к 23 февраля дорогие версии iPhone
Новости и материалы
Посланник Трампа проведет «полезные переговоры» с украинскими чиновниками в Киеве
«Ничто не вечно»: Гвардиола о своем будущем после поражения «Ман Сити» от «Реала»
Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи
В Европе поделились опасениями о конце трансатлантического альянса
Захарова оценила намерение Макрона взять ответственность за безопасность в Европе
Читинец выдавал иностранцам данные военнослужащих и получил срок 18 лет
В Новосибирской области браконьер выстрелил из ружья в женщину
Российские таксисты пожаловались в ФАС на цены «АвтоВАЗа»
Ольга Бузова о поддержке Леди Гаги: «Знай наших»
Названы шесть городов, где востребована семейная ипотека на вторичное жилье
Lada Niva получила специальную версию «Тайга»
СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве
Политолог усомнился в способности Европы участвовать в урегулировании на Украине
Стало известно о состоянии девочки-инвалида, пролежавшей на батарее ночь
«О чем-то говорит»: тренер «Вашингтона» о тренировках Овечкина
Лавров прибыл в ЮАР
В ЕС начали составлять список по гарантиям безопасности для Украины
Военный аналитик рассказал об отношении иностранных наемников к украинцам
Все новости
В Раде заверили, что между Трампом и Зеленским нет вражды
Премьер Польши раскрыл последствия капитуляции Украины
ФАС устроит проверку в «Светофоре»
Одна страна сократила вдвое поставки вина в Россию
Анастасия Миронова
Когда учить, если учитель все время в родительских чатах?
Мигранты, ножи и стрельба: самарский депутат получил штраф, пытаясь защитить подругу
Суд в Самаре оштрафовал депутата Турусина, оборонявшегося от нападавших с ножами
«Я сошла с ума»: как менялась Юля Волкова из «Тату»
20 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Диктатор без выборов»: Трамп обвинил Зеленского в желании воевать ради выгоды
Трамп назвал Зеленского диктатором, который намерен продолжать войну ради выгоды
«Недостаточно встретиться и чай попить»: Путин — о переговорах с Трампом и урегулировании на Украине
Путин: российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области
Ракам на заметку: 7 главных изменений долгожданного патча в «Доте»
В Dota 2 вышел новый патч 7.38 «Вольные воды» с переработанной картой
Великий пост в 2025 году: когда начинается и какие ограничения нужно соблюдать
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году и как поститься правильно
Священный месяц Рамадан в 2025 году: когда начнется и какие правила нужно соблюдать
Даты Рамадана в 2025 году: что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами