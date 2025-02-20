Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы на Украине. Военная операция, день 1093-й

❗️ Энергетический объект ДТЭК получил повреждения в Одесской области, сообщили в энергохолдинге.
«Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы», — уточнили там.
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о намерениях «защищать Европу» говорят о том, что там сейчас бродит «призрак наполеонизма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так он прокомментировала слова французского лидера о том, что его страна возьмет на себя ответственность за европейскую безопасность.
«А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: «Я лидер любых переговоров»? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот: денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», — написала Захарова.
Отключение электричества произошло в Одессе после взрывов ночью, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, пока «молодежь гибла в окопах», возмутился Илон Маск.
Спецпосланник президента США Кит Келлог анонсировал «полезные обсуждения» с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и другими чиновниками в четверг.
«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще», — написал он.
Зеленский спал, когда министр финансов США Скотт Бессент приехал на Украину, заявил Дональд Трамп. По его словам, с главой американского Минфина обошлись грубо.
«[Бессент] много часов ехал на поезде, а это опасная поездка, отправился туда для подписания документа, приехал — и вернулся ни с чем», — отметил Трамп.
Трамп обвинил Украину в срыве сделки по полезным ископаемым. Президент США пообещал «воскресить» соглашение, в противном случае «будет не слишком весело».
❗️ Многоквартирный дом и одно из коммунальных учреждений в центре Горловки получили повреждения в результате украинской атаки, сообщил мэр Иван Приходько.
Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, следует из сообщения в приложении МЧС России. Опасность на территории всего региона объявляли в три часа ночи по московскому времени.
Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии взяли в «клещи» подразделения ВСУ при штурме курского Свердликова, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Томсон.
Учреждение культуры получило повреждения в результате удара ВСУ по центру Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
❗️ В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника — три над Крымом и один над Брянской областью, сообщило Минобороны.
Владимир Зеленский отказывается проводить выборы президента на Украине, заявил Трамп. По его словам, украинский лидер «проделал ужасную работу», и теперь «его страна разбита».
⚡️ У России есть козыри в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — объяснил он.