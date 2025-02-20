Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы на Украине. Военная операция, день 1093-й

09:24

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о намерениях «защищать Европу» говорят о том, что там сейчас бродит «призрак наполеонизма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так он прокомментировала слова французского лидера о том, что его страна возьмет на себя ответственность за европейскую безопасность.

«А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: «Я лидер любых переговоров»? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот: денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», — написала Захарова.