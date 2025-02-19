ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области. Военная операция, день 1092-й

Ракетную опасность объявили в Курской области.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в региональном оперштабе.
Граничащим с Россией странам не следует отправлять своих солдат на Украину, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска на Украину... Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миссии по стабилизации на Украине, поскольку легко спровоцировать провокацию», — объяснил он.
Новая Каховка после атаки ВСУ осталась без топлива, сообщил глава городского округа Виталий Гура.
«Ситуация в городе напряженная. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает», — уточнил он.
Зеленский может применить «грязную бомбу», заявил Медведев.
«Показать «звериный оскал орков», а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде «грязной бомбы»», — написал зампред Совбеза.
❗️ От Владимира Зеленского можно ожидать любой провокации для «срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Мир не ограничивается только украинским вопросом, заявил глава МИД Китая Ван И. По его словам, внимания требуют и другие конфликты, в том числе в сектора Газа.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали началом «кропотливой работы по не только восстановлению двусторонних отношений, а по решению глобальных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией США», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
⚡️ Трамп выразил уверенность, что Россия способна «очень быстро» на 100% уничтожить украинские города, включая Киев, однако не хочет этого делать.
Трамп заявил о низком уровне поддержки Зеленского населением Украины. Президент США поддержал необходимость проведения выборов.
Украинский дрон «Баба-Яга» атаковал автозаправочную станцию в Новой Каховке, сообщил глава округа Виталий Гура.
«Сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля, один из которых в нерабочем состоянии — на разборку», — написал он.
Конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» несколько лет назад, заявил Трамп.
❗️ Президент США Дональд Трамп разочарован позицией украинских властей из-за их отношения к конфликту.
«У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», — объяснил американский лидер.
И Россия, и США признают позитивными состоявшиеся вчера в Эр-Рияде двусторонние переговоры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности, в конструктивной тональности», — отметила она.
⚡️ Девять украинских беспилотников перехватили силы ПВО минувшей ночью, сообщило Минобороны. Три аппарата уничтожили в Брянской области, один в Татарстане, четыре над акваторией Черного моря, один дрон подавили в Тульской области.
Росавиация рано утром ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Ижевска. В шесть часов ульяновская воздушная гавань вернулся к работе в штатном режиме.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в Росавиации.
❗️ Украина атаковала Сызранский НПЗ в ночь на 19 февраля.
«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Утром глава региона оповестил об отмене опасности атаки БПЛА.