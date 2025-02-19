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Политика

ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области. Военная операция, день 1092-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1092-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Украина атаковала Сызранский НПЗ, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников минувшей ночью. Аппараты ВСУ сбили в Брянской и Тульской областях, а также в Татарстане и над Черным морем. Росавиация ограничивала работу пяти аэропортов, ограничения еще действуют в ижевской воздушной гавани. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:06

Ракетную опасность объявили в Курской области.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в региональном оперштабе.

09:05

Граничащим с Россией странам не следует отправлять своих солдат на Украину, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска на Украину... Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миссии по стабилизации на Украине, поскольку легко спровоцировать провокацию», — объяснил он.

08:57

Новая Каховка после атаки ВСУ осталась без топлива, сообщил глава городского округа Виталий Гура.

«Ситуация в городе напряженная. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает», — уточнил он.

08:55

«Главный покровитель» в лице США реально разозлился на Зеленского, отметил Медведев.

08:53

Зеленский может применить «грязную бомбу», заявил Медведев.

«Показать «звериный оскал орков», а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде «грязной бомбы»», — написал зампред Совбеза.

08:51

❗️ От Владимира Зеленского можно ожидать любой провокации для «срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

08:46

В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

08:45

Мир не ограничивается только украинским вопросом, заявил глава МИД Китая Ван И. По его словам, внимания требуют и другие конфликты, в том числе в сектора Газа.

08:41

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали началом «кропотливой работы по не только восстановлению двусторонних отношений, а по решению глобальных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией США», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

08:36

08:33

⚡️ Трамп выразил уверенность, что Россия способна «очень быстро» на 100% уничтожить украинские города, включая Киев, однако не хочет этого делать.

08:31

Трамп заявил о низком уровне поддержки Зеленского населением Украины. Президент США поддержал необходимость проведения выборов.

08:29

Украинский дрон «Баба-Яга» атаковал автозаправочную станцию в Новой Каховке, сообщил глава округа Виталий Гура.

«Сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля, один из которых в нерабочем состоянии — на разборку», — написал он.

08:27

Конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» несколько лет назад, заявил Трамп.

08:25

❗️ Президент США Дональд Трамп разочарован позицией украинских властей из-за их отношения к конфликту.

«У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», — объяснил американский лидер.

08:22

И Россия, и США признают позитивными состоявшиеся вчера в Эр-Рияде двусторонние переговоры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности, в конструктивной тональности», — отметила она.

08:12

Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске отменили, сообщила Росавиация.

08:11

08:08

⚡️ Девять украинских беспилотников перехватили силы ПВО минувшей ночью, сообщило Минобороны. Три аппарата уничтожили в Брянской области, один в Татарстане, четыре над акваторией Черного моря, один дрон подавили в Тульской области.

08:05

Росавиация рано утром ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Ижевска. В шесть часов ульяновская воздушная гавань вернулся к работе в штатном режиме.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в Росавиации.

08:02

❗️ Украина атаковала Сызранский НПЗ в ночь на 19 февраля.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Утром глава региона оповестил об отмене опасности атаки БПЛА.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1092-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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