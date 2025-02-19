Киев атаковал трубопровод КТК. Путин предложил западным акционерам завезти оборудование для ремонта

Путин предложил иностранным инвесторам КТК привезти оборудование для ремонта станции в Краснодарском крае, поврежденной в результате атаки дронов 17 февраля. Президент уверен, что международные партнеры заинтересованы в восстановлении трубопровода, несмотря на санкции.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал атаку на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Он предложил иностранным партнерам компании завезти оборудование для ремонта за свой счет, несмотря на санкции.

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам. Та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК. Я так понимаю, что представители этих компаний участвуют в оценке ущерба, который был нанесен в результате атаки. И оценивают сроки и возможности восстановления объекта», — сказал он.

Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку связаться с акционерами и, если потребуется, оказать содействие со стороны российского правительства. В свою очередь сам Новак подчеркнул, что иностранные инвесторы должны быть заинтересованы в скорейшем восстановлении трубопровода, поскольку его повреждение вредит их бизнесу. Новак также предположил, что атака на станцию могла быть ответом Украины на возобновление диалога между Россией и США. Он отметил, что удар по объекту мог быть реакцией Киева на переговоры в Эр-Рияде.

Дроны были начинены взрывчаткой

17 февраля нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников. Дроны были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате нападения пострадавших не было, угрозы разлива нефти удалось избежать, однако объект получил серьезные повреждения. Прокачка нефти по трубопроводу после атаки беспилотников ВСУ снизилась примерно на 30-40%.

Каспийский трубопроводный консорциум является международной компанией с участием как российских, так и зарубежных акционеров. Крупнейшая доля — 24% — принадлежит России. Казахстан представлен через компанию «КазМунайГаз», владеющую 19% акций. Американские компании Chevron Caspian Pipeline Consortium Company и Mobil Caspian Pipeline Company контролируют соответственно 15% и 7,5%. Российский »ЛУКОЙЛ Интернешнл Гмбх» обладает 12,5% акций, а совместное предприятие Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (Россия и Великобритания) — 7,5%. В числе акционеров также итальянская Eni International N.A. N.V. S.ar.l. и британская BG Overseas Holdings Limited, каждая из которых владеет по 2%. Оставшиеся доли распределены между Oryx Caspian Pipeline LLC и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — у них по 1,75% акций.

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После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело. КТК оценивает ущерб, однако, по словам Новака, восстановление станции займет несколько месяцев. Трубопроводная система КТК соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и обеспечивает более 80% экспорта казахстанской нефти. Повреждение инфраструктуры может повлиять на поставки сырья и экономические интересы акционеров.