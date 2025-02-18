Атака украинских дронов по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская», которая транспортирует принадлежащие США энергоресурсы, говорит о готовности президента Украины Владимира Зеленского сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта. Такое мнением поделился с RT казахский политолог Булат Султанов.

«Я думаю, что это продолжение той линии, когда они подорвали теплоэлектростанцию рядом с Запорожской АЭС, потом подорвали крышу Чернобыльской АЭС. Причем их операторы проявили удивительную прозорливость: они через несколько минут уже снимали задымившуюся крышу», — сказал он.

НПС «Кропоткинская» — важнейший узел, обеспечивающий транспортировку нефти американских и европейских компаний, идущую через Казахстан.

В ночь на 17 февраля Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края.

Позже стало известно, что после атаки дронов транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума на НПС в Краснодарском крае осуществляется на сниженных режимах перекачки. Отмечалось, что НПС «Кропоткинская», которая подверглась атаке, выведена из эксплуатации.

Ранее цена нефти марки Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская».