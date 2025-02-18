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В Госдуме отреагировали на удар дронов ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»

Слуцкий назвал атаку ВСУ по НПС «Кропоткинская» местью и шантажом Зеленского
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Inna Varenytsia/Reuters

Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», через которую идет американская нефть, является местью и шантажом со стороны Киева. Об этом в беседе с RT заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Администрация Трампа теперь может воочию убедиться в террористической сути киевского режима», — сказал он.

Депутат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «активизировал террористические атаки», поскольку находится в агонии из-за осознания скорого конца своей власти, а также невозможности победить РФ на поле боя и рассчитывать на первое место в будущих переговорах.

Накануне казахский политолог Булат Султанов заявил, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) по НПС «Кропоткинская», которая принадлежащие США энергоресурсы, говорит о готовности Зеленского сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта. Он назвал атаку продолжением той линии, когда ВСУ подорвали теплоэлектростанцию рядом с Запорожской АЭС и ударили по крыше Чернобыльской АЭС.

В ночь на 17 февраля Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края. Позже стало известно, что НПС «Кропоткинская», которая подверглась атаке, выведена из эксплуатации.

Ранее цена нефти марки Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская».

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