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В МИД РФ подтвердили, что представителей России не будет на Мюнхенской конференции

Захарова: российские официальные лица не приглашаются на Мюнхенскую конференцию
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Российские официальные лица не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такое что решение приняли еще несколько лет назад — после начала спецоперации на Украине Россия не получает приглашения на это событие.

«Это политизированные решение, это странное решение. Соответственно, представителей МИД, как и других официальных российских структур, органов, не будет», — заключила она.

До этого в эфире Deutschlandfunk председатель конференции Кристоф Хойсген также заявил, что представители России не приедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поэтому их переговоры в Германии с чиновниками из США маловероятны.

Советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин сообщил, что Украина не собирается вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся именно на полях конференции 14 февраля.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.

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