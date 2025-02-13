«Зеленский сильно переживал». Что говорят в Москве о переговорах Путина и Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал великолепными переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. При этом разговор американского и российского президентов вызвал большую обеспокоенность в Европе и Киеве. Что говорят в Москве о прошедших переговорах и почему местом возможной встречи президентов выбрана Саудовская Аравия — в материале «Газеты.Ru».

«Великолепные переговоры»

Американский президент Дональд Трамп назвал «великолепными» свои переговоры с Россией и Украиной.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Официальные телефонные переговоры Трампа и президента России Владимира Путина состоялись в среду, 12 февраля. Это был первый разговор двух лидеров после возвращения Трампа в Белый дом.

Во время беседы лидеры обсудили необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине и согласились немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта. По словам президента США, Путин заявил о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев <...> Я думаю, что президент Путин хочет мира», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Американский президент тепло отозвался об общении с российским лидером и рассказал о намерениях посетить страны друг друга.

В Кремле подтвердили, что телефонные переговоры прошли и были весьма продуктивными. Два лидера говорили почти полтора часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложение Трампа «работать вместе» и пригласил американского лидера в Москву.

«Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение их мирными действиями. Президент Путин также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — добавил пресс-секретарь.

«Пробили брешь»

Главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова мировая реакция на состоявшийся разговор глав России и США удивила.

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Глава МИД России добавил, что европейские страны «давно отбросили диалог и дипломатию как метод общения с внешним миром», приняв язык угроз, санкционное давление и вооружение Киева за основу.

После телефонного разговора двух президентов в Москве также заговорили о «пробитии бреши» в попытках международной изоляции России. В Совете Федерации увидели позитивные сдвиги к восстановлению отношений Вашингтона и Москвы.

«Для нас важно, что была пробита брешь в попытках Запада изолировать Россию. Причем пробил эту брешь руководитель самой крупной мировой державы. Администрация Байдена сделала все возможное, чтобы попытаться вытеснить Россию с мировых рынков энергоресурсов и из регионов, где у нее есть свои интересы. Они пытались нам насолить, но Трамп показал желание восстановить контакты с Россией», – заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

При этом научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркнул, что одного разговора недостаточно, чтобы в отношениях между США и Россией что-то сдвинулось.

«Это первый импульс, который позволяет активизировать работу экспертов, дипломатов, военных, представителей разведывательного сообщества по подготовке последующей встречи. Конечно, звонок означает наличие потенциальных точек соприкосновения с обеих сторон, но он не гарантирует успеха», – сказал он «Газете.Ru».

Звонок Зеленскому после Путина

После беседы с Путиным американский президент созвонился с Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о состоявшихся контактах с Москвой. В беседе с украинским президентом Трамп подчеркнул, что они с Путиным договорились о необходимости немедленного начала переговоров для прекращения конфликта.

После Зеленский написал на своей странице в X, что его телефонный разговор с Трампом также был «значимым» и был сосредоточен на «возможностях достижения мира».

«Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте сделаем это», — написал Зеленский.

При этом в интервью The Economist, которое было опубликовано в среду, 12 февраля, Зеленский сказал, что у него было мало контактов с командой Трампа, и выразил обеспокоенность по поводу «любого принятия решений» по Украине без участия Киева.

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Сенатор Владимир Джабаров считает, что надежды Зеленского на разговор Трампа с ним до Путина рухнули и по факту его «просто поставили в известность».

«Зеленский надеялся, что его разговор с Трампом состоится до беседы с Путиным. И я думаю, что он очень сильно переживал, когда Трамп ему перезвонил. На публике Зеленский, как обычно, сочинял, что это был очень долгий, продолжительный разговор, но, скорее всего, разговор был не более 10 минут. Трамп просто поставил его в известность о том, что разговор с российским президентом состоялся», – сказал Джабаров.

Европа «в шоке»

Состоявшийся между Трампом и Путиным телефонный разговор вызвал обеспокоенность и в Европе. После встречи в Париже главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Украины заявили, что любые переговоры по украинскому вопросу должны обязательно включать Украину и европейские страны.

«Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», — говорится в совместном заявлении.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что справедливого и прочного мира на Украине не может быть без участия европейцев. В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно подчеркнули, что никакое решение по Украине не может быть принято «без Украины».

Обеспокоенность европейцев не разделил только генсек НАТО Марк Рютте. Генсек подтвердил, что диалог Трампа и Путина «создает впечатление» начала переговоров по украинскому конфликту и он полностью поддерживает «мирные переговоры по Украине».

«Европейцы были шокированы звонком Трампа, потому что ничего о нем не знали. Это показывает, что любые переговоры будут идти через голову как европейских ястребов, так и украинских лоббистов. То есть и европейские столицы, и Киев в том числе, будут информировать уже постфактум о том, к чему эти переговоры пришли. И для европейцев это полнейший шок, потому что в таком случае именно им придется расплачиваться за последствия украинского кризиса», – сказал «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

Он не исключил, что администрация Трампа может заставить европейских лидеров тратить деньги на восстановление Украины. По его словам, «американцы постепенно уходят из Европы, перенаправляют свои ресурсы на другие направления, типа Индо-Тихоокеанского».

В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров считает, что Трамп нанес очень сильный удар, показав Европе «ее реальное место».

«Европа полагала, что только вместе единым фронтом они будут против России. Но ничего не получается, потому что она настолько захлебывается в своем русофобском движении, что уже потеряла берега и несется к краю пропасти. Она никак не может затормозить, но сделать это придется, иначе Европе будет очень сложно без всех контактов с Россией. Я уверен, Трамп не подпустит Европу к переговорам по Украине», — сказал он.

Где пройдут возможные переговоры

В своей речи в Овальном кабинете Дональд Трамп отметил, что встреча с президентом Путиным может состояться в Королевстве Саудовская Аравия (КСА). Американский лидер не исключил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может принять участие в переговорах.

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Выбор Саудовской Аравии в качестве переговорной площадки может быть обусловлен тем, что она не задействована ни в одном из конфликтов, связанных с противостоянием Вашингтона и Москвы, пояснил «Газете.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ, арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

«Трамп уверен, что у него с Мухаммедом Бен Салманом еще в прошлый срок правления установились особые отношения. Путин также считает, что у Эр-Рияда с Москвой особые отношения. И не стоит забывать, что положение королевского дома Сауда сегодня достаточно твердое и авторитетное не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Так что Саудовская Аравия могла бы стать идеальным вариантом для проведения переговоров», – сказал Чупрыгин «Газете.Ru».

По его мнению, площадкой для переговоров могли бы стать и Объединенные Арабские Эмираты, но у этой страны положение несколько иное. На сегодняшний день они менее нейтральны, чем Саудовская Аравия.

«В последнее время Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ наперегонки стараются выступить посредниками в международных конфликтах. Позиция и авторитет посредника в таких сложных ситуациях играют на руку самому посреднику. Это особенно важно для наследного принца КСА, так как он проводит довольно сложные реформы, и роль посредника может увеличить его политический потенциал», – заключил Чупрыгин.