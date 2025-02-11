«Блеф Трампа». Есть ли прогресс в урегулировании конфликта на Украине?

Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины ему удалось достигнуть серьезного прогресса. При этом британские СМИ пишут, что в Вашингтоне приостановили разработку мирного плана. Спецпредставитель президента США по Украине генерал Кит Келлог намерен провести дополнительные консультации с европейскими союзниками по НАТО, чтобы узнать их позиции. На какой стадии находится переговорный процесс и почему заявления Трампа — это не более, чем спекуляции, — в материале «Газеты.Ru».

О каких успехах идет речь?

Президент США Дональд Трамп в интервью для американского телеканала Fox News заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине уже достигнут большой прогресс. Он также не исключил, что к переговорам удастся привлечь обе стороны конфликта.

«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы поддерживаем контакты с Россией, мы поддерживаем контакты с Украиной. Думаю, что-то будет», — сказал американский лидер.

В начале февраля Трамп сообщил, что президентская администрация взаимодействует как с Москвой, так и с Киевом. По словам президента США, контакты были достаточно успешными и продемонстрировали положительную динамику.

При этом Москва давала понять, что пока не получала от Вашингтона предложений, которые устроили бы российскую сторону и могли бы стать основой для переговоров. Однако контакты между Кремлем и Белым домом активизировались. Об этом еще на прошлой неделе сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не более, чем спекуляции»

В Госдуме отмечают, что американская администрация действительно активно ведет работу по подготовке своего плана урегулирования «украинского вопроса». Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» назвал главной проблемой то, что взгляды Вашингтона и Москвы, скорее всего, расходятся во многих вопросах.

«Трамп неоднократно говорил, что этого конфликта не было бы, если бы он был у власти. Но мы помним, что основные санкции против России Америка принимала, именно когда Трамп был президентом. Насколько изменилась его позиция, будем смотреть непосредственно на переговорах», — сказал депутат.

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Он напомнил, что президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров четко обозначили позицию России.

«При этом американская администрация не может не учитывать мнения союзников по альянсу. Я уверен, что Трамп будет пытаться найти максимально выгодные для США позиции и постарается склонить союзников к ним. Мы же будем настаивать на принципах обеспечения безопасности России, Европы и мира в целом», — заключил Чепа.

Политологи отмечают, что заявления Трампа о «прогрессе» ничем не подкреплены и проверить их правдивость невозможно. В частности, заместитель директора Центра политической информации Анастасия Гафарова назвала заявления Трампа на эту тему «спекуляциями».

«Заявления о значительном прогрессе — без детализации этого процесса — конечно, риторика, абсолютно непроверяемая. Увидеть реальные подвижки в процессе переговоров сейчас невозможно. Известно, что какие-то контакты идут, но подтвердить даже телефонный разговор российского и американского президентов, доказать, что это не блеф Трампа, сейчас нельзя. Поэтому любые разговоры на этот счет — не более, чем спекуляции», — сказала политолог в комментарии для «Газеты.Ru».

По ее мнению, у России и США сейчас практически отсутствует взаимопонимание по ключевым вопросам «украинского трека». Как минимум, Россия видит в США сторону конфликта, а трамповская администрация воспринимает Штаты исключительно как посредника и третью сторону.

«У Москвы и Вашингтона есть серьезные разногласия и по вопросам заморозки боевых действий, и о присутствии иностранных войск на территории Украины. Так что переговоры могут идти, но это не влияет на ход боевых действий, по крайней мере пока», — заключила Гафарова.

Договорятся ли США с Европой?

Ранее ожидалось, что некоторые подробности мирного плана Трампа раскроет специальный представитель президента США по Украине генерал Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже сам Келлог опроверг эту информацию.

Вместе с Келлогом в Германию отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Они встретятся не только с европейскими лидерами, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом сам Зеленский заявил, что некоторые высокопоставленные члены команды Трампа посетят Украину уже на этой неделе.

Британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Келлог планирует провести личные переговоры с лидерами стран НАТО по украинскому урегулированию, чтобы учесть их позиции до официального обнародования плана.

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До тех пор, пока Келлог не сформирует окончательную позицию Европы, администрация Трампа заморозила дальнейшую работу над мирным планом. Газета отмечает, что Келлог попытается убедить европейских партнеров США, что Вашингтон укрепит позиции Киева в любых возможных переговорах с Москвой.

В свою очередь Reuters сообщает, что администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности и закупить больше американского оружия для Украины. Именно это, по мнению Вашингтона, может улучшить переговорную позицию Киева.

Политолог Анастасия Гафарова считает, что заявления Вашингтона о желании учесть позиции европейских стран — это формальная дань уважения Европе, а США попытаются в ближайшее время обозначить себя в Европе «в роли хозяев». По ее мнению, Келлог едет договариваться о «передаче Украины на баланс Европы», что не скрывается командой Трампа. Позиция стран НАТО и без этого хорошо понятна, и Келлог едет обсуждать условия США, в том числе по росту расходов на оборону.

«Я не стала бы выделять отдельных персон, с которыми Келлог будет стремиться провести переговоры. В Европе сформировались несколько условных групп, разделяемых по видению конфликта. Американский представитель, очевидно, будет говорить со всеми — как с ключевыми донорами и союзниками Украины на европейском пространстве, так и с государствами, настроенными на возобновление контактов с Москвой. Причем и с теми, и с другими Келлог будет пытаться говорить с позиции «силы», как и было заявлено в его плане», — уточнила Гафарова.

В свою очередь политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что поездка Келлога в Европу говорит о том, что Соединенным Штатам нужно успокоить союзников.

«В Европе боятся остаться один на один с Россией и разваливающейся украинской армией. В ЕС не готовы полностью брать на себя ответственность», — пояснил он.

Политолог отметил, что пока что нет доказательств, что переговоры по Украине вышли на уровень политических решений.

«Выход на политический уровень возможен при наличии у Трампа мандата на переговоры от имени всего Запада и полного контроля собственной же бюрократии. Ни первого, ни второго у него сейчас нет, и можно с высокой долей уверенности говорить, что мандата на прямые, без участия других стран НАТО, переговоры с Россией он не получит. Поэтому этот вопрос становится, скорее, политико-информационным», — заключил Евстафьев.