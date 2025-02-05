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Политика

Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с РФ и Украиной. Военная операция, день 1078-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1078-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над российскими регионами. На Кубани из-за обломков дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» и с Россией, и с Украиной. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что у Киева сейчас нет возможности вернуть все утраченные территории военным путем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:59

Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.

8:48

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией, сообщает SHOT. Артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины. При этом выезжать за рубеж Андрей Данилко может только с разрешения минкульта, соблюдая правила, которые в том числе предусматривают, чтобы специальный сотрудник находился рядом с артистом.

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Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Владимир Астапкович/РИА «Новости»
8:37

ВСУ на фоне продвижения ВСРФ усиливают количество обстрелов гражданского населения в населенных пунктах Харьковской области, который контролирует российская армия, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

8:29

Переговоры об урегулировании между Москвой и Киевом не должны привести к «плохому миру», который не закончит нынешний военный конфликт, а только отсрочит следующий, написал в статье для «Европейской правды» глава МИД Чехии Ян Липавский.

8:20

США ведут «очень конструктивные переговоры» с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», — сказал он.

8:17

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что у страны сейчас нет возможности вернуть все утраченные территории военным путем.

8:13

🔴 Обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

8:10

8:07

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также заявил, что если Украину не хотят видеть в НАТО, ей должны передать ядерное оружие, и отметил, что Россия должна «вернуть» новые регионы, потому что целью СВО было предотвращение вступления Украины в альянс.

8:04

🔴 Четыре украинских дрона уничтожены минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ. Два были сбиты над Курской областью, еще два — над Белгородской.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1078-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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