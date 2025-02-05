Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.
Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией, сообщает SHOT. Артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины. При этом выезжать за рубеж Андрей Данилко может только с разрешения минкульта, соблюдая правила, которые в том числе предусматривают, чтобы специальный сотрудник находился рядом с артистом.
Верка Сердючка (Андрей Данилко)Владимир Астапкович/РИА «Новости»
ВСУ на фоне продвижения ВСРФ усиливают количество обстрелов гражданского населения в населенных пунктах Харьковской области, который контролирует российская армия, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Переговоры об урегулировании между Москвой и Киевом не должны привести к «плохому миру», который не закончит нынешний военный конфликт, а только отсрочит следующий, написал в статье для «Европейской правды» глава МИД Чехии Ян Липавский.
США ведут «очень конструктивные переговоры» с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что у страны сейчас нет возможности вернуть все утраченные территории военным путем.
🔴 Обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также заявил, что если Украину не хотят видеть в НАТО, ей должны передать ядерное оружие, и отметил, что Россия должна «вернуть» новые регионы, потому что целью СВО было предотвращение вступления Украины в альянс.
🔴 Четыре украинских дрона уничтожены минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ. Два были сбиты над Курской областью, еще два — над Белгородской.