«Конечно, шансов мало». Зять Иосифа Пригожина без вести пропал на СВО

Зять Пригожина Евгений Ткаченко без вести пропал под Купянском в 2023 году

Старшая дочь известного продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила, что ее муж Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мужчина отправился в зону боевых действий в качестве добровольца, служил на Купянском направлении и с декабря 2023 года не выходит на связь. Иосиф Пригожин подтвердил сообщения об исчезновении зятя в ходе боев, но отказался раскрывать подробности.

Дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж Евгений Ткаченко без вести пропал в ходе боев на СВО. Об этом 27-летняя Даная написала в своем Telegram-канале.

«Мой муж БП (без вести пропавший. — Ред.) уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — написала она.

Telegram-канал Mash уточнил, что Евгений Ткаченко — разведчик-пулеметчик с позывным Панда. Служил добровольцем в Осиповке на Купянском направлении.

«Уходя на фронт, заверил близких, что решение принял сам и обязательно вернется героем. Но с декабря 2023 года Евгений не выходит на связь», — сообщает Mash.

По данным издания StarHit, в зону СВО Евгений отправился также в декабре 2023 года, то есть до момента своего исчезновения он прослужил менее месяца.

Последнее сообщение, полученное родственниками от него, звучало так: «Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю».

Mash также сообщил, что военный, служивший с Ткаченко в одном взводе, позвонил родственникам Пригожина и сообщил, что в декабре 2023 года был с ним на последнем боевом задании. На обратном пути их взвод попал под арт-обстрел и Ткаченко получил серьезные ранения в области бедра. Сослуживец пропавшего не помнит, как спасся, но через месяц после обстрела он позвонил семье Пригожина с телефона Ткаченко.

Что говорят родственники

В интервью StarHit Иосиф Пригожин подтвердил сообщения об исчезновении Евгения Ткаченко.

«Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — сказал он.

Он отметил, что общается с дочерью и по возможности помогает ей, но «об этом лучше спросить ее».

Однако выяснилось, что Даная не может как-либо комментировать эту тему, так как связана договором о неразглашении с военкоматом . Об этом сообщило издание MSK1.RU. Позже она заявила «Перестаньте мне звонить! Я не даю никаких комментариев».

Иосиф Пригожин также отметил, что пока не готов беседовать с прессой на эту тему.

«У меня должны быть определенные встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару-тройку дней», — сказал Иосиф Пригожин корреспонденту MSK1.RU.

В сентябре 2022 года в программе «Звезды сошлись!» Иосиф Пригожин рассказывал, что его зять, 25-летний Евгений Ткаченко во время частичной мобилизации получил повестку и может быть призван в ряды Вооруженных сил РФ — несмотря на то, что в семье только что родился сын.

Участвовавший в программе военный эксперт пояснил, что у молодого родителя должна быть отсрочка от службы.

«Скорее всего, в военкомате нет информации, что у него родился ребенок. Надо брать свидетельство о рождении и его предоставлять. Когда мы говорим слово «отсрочка», то это значит, что вашему зятю надо все равно явиться в военкомат, все объяснить», — отмечал военный эксперт.

Как можно понять, отсрочка была получена. Но позднее Евгений Ткаченко ушел на СВО добровольцем.

«Я сильная девчонка»

Даная — дочь Иосифа Пригожина от первого брака. Ей 27 лет. Она была известна как модель plus-size, участвовала в конкурсе красоты и в телешоу «Дом-2».

Евгений и Даная сыграли свадьбу в марте 2022 года. Знакомство молодых людей было случайным, в компании общих друзей. Девушка рассказывала, что супруг долго добивался ее внимания — сначала она не верила в серьезность его намерений, мимолетные романы ее не интересовали, но позже доверилась ему.

«Он очень заботливый, он всегда интересуется моим состоянием, настроением. Я, конечно, сильная девчонка, но мне было важно найти человека, который сильнее меня. С ним я могу быть спокойной и расслабленной», — описывала Пригожина возлюбленного.

В марте 2023 года Даная рассказывала своим подписчикам в Instagram, что вынуждена временно подрабатывать таксистом из-за травмы мужа. По ее словам, Евгений «упал, получил ушибы» и небольшое сотрясение, ему «зашивали подбородок», вследствие чего какое-то время он не мог выходить на работу.

В недавнем сообщении о без вести пропавшем на фронте муже Даная добавила, что не нуждается в жалости, потому что «это просто жизнь».

Ранее она рассказывала, что их двухлетний сын тяжело переносит разлуку с отцом. «Каждый день спрашивает: «Папа дома? Где папа?»» — делилась она.