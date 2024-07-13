Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

«Они были, но пока неудачные». Глава разведки Украины рассказал о покушениях на Путина Песков заявил, что защита Путина от угроз Киева обеспечена на должном уровне

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов* рассказал, что Киев совершал неудачные попытки покушений на президента России Владимира Путина. Никаких подробностей Буданов не привел. Однако это уже не первый раз, когда руководитель украинской разведки заявляет о покушении на главу РФ. Российские власти лишь единожды с начала спецоперации сообщили о попытке покушения на Путина. Ей назвали атаку украинских беспилотников на Кремль в мае 2023 года.

Киев совершал неудачные покушения на президента России Владимира Путина. Об этом в интервью украинскому изданию NV рассказал руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Они [попытки покушения] были, но, как видите, тоже пока неудачные», — заявил начальник ГУР.

Никаких подробностей об этих попытках Буданов не привел. При этом он, вспоминая слова своей бабушки, также сравнил президента РФ с Иосифом Сталиным. Руководитель ГУР заявил, что «у россиян существует страх потерять его (Владимира Путина. — «Газета.Ru»), потому что он гарант их жизненной стабильности».

На заявление Буданова уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу SHOT, что «все угрозы от киевского режима очевидны».

«Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул Песков.

В мае после того, как было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, официальный представитель Кремля также сообщал, что охрана Владимира Путина осуществляется «на обычном уровне».

Что на Украине говорили о покушениях?

Буданов уже не в первый раз заявляет о неудачных попытках покушения на Владимира Путина. В конце мая 2022 года в интервью «Украинской правде» начальник ГУР сообщил, что на российского президента была попытка нападения «по линии… представителей Кавказа».

«Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно два месяца (в марте 2022 года. — «Газета.Ru») назад было. Еще раз говорю, он был неудачен. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место», — уточнил Кирилл Буданов.

О покушении на Владимира Путина также высказывался президент Украины Владимир Зеленский. В ноябре 2023 года журналист The Sun задал ему вопрос, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. На что Зеленский ответил:

«Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».

Атака беспилотников на Кремль

С начала спецоперации на Украине российские власти лишь единожды заявляли о попытке покушения на Путина. Это произошло после того, как в ночь на 3 мая 2023 года два украинских беспилотника пытались нанести удар по кремлевской резиденции главы РФ. В пресс-службе Кремля прокомментировали это так:

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

После этого пресс-секретарь президента также сообщил, что в связи с атакой системы безопасности в Кремле будут усилены.

Власти Украины при этом отрицали свою причастность. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал атаку инсценировкой. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев знает, «что упало», однако не запускал никаких беспилотников.