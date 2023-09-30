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Сальдо заявил, что на него несколько раз совершали покушение

Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил, что пережил несколько покушений

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него было совершено несколько попыток покушения, и большинство из них были безуспешны.

По его словам, в результате таких покушений некоторые люди лишились жизней и были ранены.

В интервью телеканалу «Таврия» Сальдо рассказал, что одна из таких попыток достигла некоторого успеха и была связана с отравлением боевым отравляющим веществом в августе 2022 года.

Чиновник признался, что тогда более двух недель пробыл «между небом и землей». Сальдо высказал уверенность, что к тому покушению был причастен человек, с которым он многие годы работал и которому абсолютно доверял.

В июне Сальдо заявлял, что на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. Тогда он утверждал, что покушение, предположительно, было совершено по приказу главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова и президента страны Владимира Зеленского.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее на Херсонщине задержали причастного к покушению на журналиста наводчика.

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