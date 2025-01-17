«Головами об стену побейтесь». Депутат назвал женщин «хабалками» после жалоб на высокие цены

Депутат-единоросс из Марий Эл Андрей Сакович назвал «хабалками» жительниц республики, которые пожаловались ему на рост цен на продукты. Он отметил, что не может изменить рыночную ситуацию, и посоветовал женщинам «биться головой об стенку». В партии провели проверку, по итогам которой заявили, что слова Саковича не были оскорблениями.

Жительницы Йошкар-Олы пожаловались в комментариях под постом депутата городского собрания от «Единой России» Андрея Саковича на резкий рост цен на продукты и призвали его помочь решить проблему.

«Кто-нибудь из депутатов пройдитесь, пожалуйста, по магазинам и обратите внимание на цены. Позавчера увидела в магазине на Лебедева огурцы за 430 р кг! Продавщица стала рьяно доказывать, что на Центральном рынке они давно стоят 500 р», — говорилось в сообщении одной из подписчиц.

Сакович в свою очередь объяснил ситуацию рыночной экономикой, отметив, что не может повлиять на ценообразование. Позже он назвал авторов комментариев «тупыми», «хабалками» и посоветовал им «биться головой об стенку».

«Признак культурного человека — если не спрашивают, рот не открывать. А такие хабалки, как вы с Марией, правилам хорошего тона не обучены, поэтому лезете туда, куда не звали», — написал Сакович.

«Я людей поздравляю с Новым годом, а вы гадости пишете. Сходите вдвоем, головами об стену побейтесь. Легче станет», — добавил он.

Депутат посоветовал подписчицам «не ходить сюда больше никогда», если те не хотят, чтобы «об них ноги вытирали».

Партийная проверка

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что получили уже два обращения от граждан по поводу грубых комментариев депутата. Однако единороссы заявили, что провели независимую лингвистическую экспертизу, результаты которой показали, что слова Саковича нельзя считать оскорблениями.

«Высказывания А.В. Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающим честь и достоинство личности, а также не являются «уничижительными характеристиками» личности», — сообщили в отделении партии.

В итоге Сакович не был привлечен к партийным взысканиям. Марийское региональное отделение провело ряд воспитательных мероприятий со всеми депутатами и активистами партии «для профилактики неуместного поведения в соцсетях».

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Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, депутат ГД Евгений Ревенко рассказал «Газете.Ru», что с Саковичем провели «разъяснительную беседу», указав на недопустимость общения с избирателями в сети интернет в подобного рода выражениях.

«По моему мнению, региональное отделение предприняло исчерпывающие меры в данной ситуации, оперативно отреагировав на этот инцидент», — заключил Ревенко.

«Тупорылое животное»

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«Парализует работу администрации Медведовки и депутатов», — пожаловался глава района на женщину.

Мать бойца – депутат совета Медведовского сельского поселения. Летом она получила из рук главы района орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына.

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