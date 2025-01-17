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В ответах депутата Марий Эл на критику граждан не нашли нарушений этики

ТАСС: в словах депутата Саковича не нашли нарушений этических норм
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Партия «Единая Россия»

Нарушений этических норм партии в высказываниях депутата в Марий Эл от «Единой России» Андрея Саковича не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, в социальных сетях были распространены скриншоты комментариев, в которых Сакович во время общения с подписчицами на своей странице во «ВКонтакте» называл их «тупыми», а также «хабалками» в ответ на то, что они пожаловались ему на рост цен на продукты.

«В адрес Марийского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» поступило два обращения граждан по инциденту, связанному с депутатом Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» А.В. Саковичем», — заявил собеседник агентства.

По данным источника в региональном отделении «Единой России», после получения обращений была проведена независимая лингвистическая экспертиза высказываний Саковича. По факту проверки в словах парламентария не было обнаружено нарушения этических норм партии.

До этого сообщалось, что депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев «закатил истерику» на борту самолета из-за места. Сначала у него возник конфликт с соседями, а после он начал ругаться с бортпроводниками.

Ранее Порошенко оказался в центре скандала.

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